Le pagelle del Porto - Taremi assente ingiustificato, l'ex Roma Marcano fa tremare l'Inter

PORTO-INTER 0-0

(0-1 and.)

Diogo Costa 6 - Non subisce molti tiri verso lo specchio della porta, intercetta palloni alti e gestisce un cliente scomodo come Dzeko. Nel finale fa il libero aggiunto con due uscite da brividi.

Pepê 5,5 - Il duello con Dimarco è interessante, ma soprattutto alla pari. Quando affonda crea pericoli, ma gli esterni di Inzaghi lo limitano durante tutto l’arco del match. Prende un rosso davvero evitabile.

Cardoso 6,5 - Dzeko e Lautaro non sono al top, la loro è più una gara di sacrificio: chiude come può gli spazi, nel finale si getta in avanti per ribaltare un match parecchio bloccato.

Marcano 6,5 - La sfida con l’ex compagno in maglia giallorossa viene stravinto: i duelli di testa sono tutti dello spagnolo, in pieno recupero si trasforma in attaccante aggiunto, ma il palo e Dumfries bloccano tutto.

Zaidu 6 - Dalle sue parti c’è Dumfries, la gara difensiva ha pochissime sbavature: attacca meno, pensa più a corpire Galeno. Dall’85’ Wendell s.v.

Eustaquio 6 - Alla mezz'ora tenta un tiro telefonato dal limite, ma la conclusione viene intercettata da Onana, poi si mette a servizio della squadra. Prova più di sacrificio che di qualità. Dal 71’ Andre Franco 6 - Non dà quel cambio di passo che si aspettava nel momento cruciale del match.

Uribe 6 - La sua partita inizia con una fucilata che spaventa tutta l'Inter. Su uno dei pochi errori l’Inter va vicina al vantaggio, viene graziato da Lautaro e dalla chiusura provvidenziale di Zaidu. Dall’85’ Namaso s.v.

Grujic 6,5 - Come a San Siro si piazza in mediana e inizia a distribuire palloni. Nel finale fa sentire il fisico, fa tremare tutta l'Inter con una traversa colpita di testa.

Galeno 6 - Abbastanza elettrico, ma perde anche i palloni più semplici. Si eclissa nel secondo tempo, non riesce a dare il cambio di passo necessario per scardinare la difesa nerazzurra.

Taremi 5 - Non brilla, si inventa solo un tiro a giro che esce di parecchio. Nella ripresa si vede poco e niente, Acerbi e tutta la difesa lo ingabbiano.

Evanilson 5,5 - Stringe i denti, il problema al ginocchio gli crea qualche problema di troppo. L’occasione che gli capita nel finale di primo tempo è abbastanza ghiotta, ma davanti a sé trova Dimarco. Dal 71’ Toni Martinez 6,5 - Si inventa una mezza rovesciata che esce per questione di centimetri.

Sergio Conceicao 5 - La qualificazione l'ha persa nell'arco dei 180 minuti. Anche stasera ha pensato più a distruggere che a costruire gioco: rimandato a settembre. Alla prossima Champions.