Le pagelle del Sassuolo - Magnanelli, errore che costa caro. Caputo cecchino implacabile

vedi letture

Consigli 6: Sul gol non può nulla e in qualche uscita alta potrebbe essere più sicuro. Per il resto vive una serata tranquilla anche perché il Bologna dalla mezz’ora non attacca praticamente più.

Muldur 6: Dietro un po' soffre finché il Bologna è in undici. Ma non perde occasione per spingere trovando anche il fallo che costa il rosso a Hickey.Dal 69° Toljan 6: Cerca di spingere nell'assalto finale senza però pungere. Dietro non soffre nulla.

Marlon 5,5: Sul passaggio, corto e lento, di Magnanelli si fa rubare il tempo da Barrow che poi serve l’assist per Soriano. È l’unico errore della sua gara, ma pesa. Nella ripresa sfiora il gol di testa.

Ferrari 6: Tolta la prima mezz’ora in cui il Bologna punge in avanti vive una serata tranquilla e senza grandi affanni.

Rogerio 6,5: Tiene a bada Orsolini senza grandi patemi e poi spinge tantissimo specialmente quando il Bologna resta in dieci mettendo in mezzo anche qualche buon pallone.

Magnanelli 5: L’errore in disimpegno che spiana la strada al vantaggio ospite è da matita rossa. Prova a scuotersi, ma non è serata. dal 45° Traorè 6,5: Con lui il Sassuolo è più vivace e pungente. Sfiora il gol in un paio d’occasioni senza troppa fortuna, ma è una spina costante.

Locatelli 6: Solita regia lucida in mezzo al campo, cerca spesso di innescare le punte con passaggi filtranti, ma non sempre vi riesce anche a causa di un Bologna tutto chiuso negli ultimi 20 metri.

Berardi 6: Una buona prestazione a cui manca l’acuto. Le occasioni per fare male le avrebbe anche, ma non riesce a essere lucido e incisivo come in altre occasioni.

Lopez 5,5: Da fantasista non convince e fatica ad accendere la luce per i compagni. Meglio quando arretra e gioca da mediano. Dal 86° Raspadori SV: Entra per dare maggior peso all’attacco.

Djuricic 6: Molto vivace quando si accentra per lasciare spazio a Rogerio o andare al tiro dalla distanza. Dai suoi piedi nasce il gol del pareggio. Dal 70° Defrel 5,5: Non riesce a sfruttare la maggiore velocità e freschezza nei confronti degli avversari. Dovrebbe dare la scossa, ma non ci riesce.

Caputo 6,5: Punto di riferimento irrinunciabile per il Sassuolo che si appoggia spesso su di lui. Danilo lo tiene bene, ma nell’unica occasione in cui il brasiliano allenta la marcatura colpisce da cecchino implacabile qual è.

De Zerbi 6: Nel primo tempo la squadra soffre, almeno finché è in parità numerica. Poi cresce, assedia il Bologna, ma manca del colpo del ko. Il tecnico dovrà lavorare meglio sulla cattiveria dei suoi sotto porta.