Le pagelle del Torino - Belotti chiuso, Pjaca fumoso. Vojvoda e Berisha, errori gravi

Risultato finale: Genoa-Torino 1-0



Berisha 5 - Prima della partita si diceva soddisfatto dell'essere diventato titolare, arriva però il primo errore della sua avventura granata. Uscita sbagliata sul traversone di Frendrup e pallone da tre punti regalato a Portanova.

Izzo 6 - Era dalla seconda giornata di campionato che non scendeva in campo da titolare, la sua partita non comincia bene con il tocco sfortunato sul gol di Portanova. Non ha responsabilità, tiene bene la posizione e poi propizia anche il secondo giallo per Ostigard.

Bremer 6 - Sin dai primi minuti ingaggia il suo personale duello di serata, quello con Mattia Destro. In almeno tre occasioni anticipa puntualmente la punta del Genoa, una battaglia che dura però soltanto un tempo. L'inferiorità numerica gli facilita il compito come agli altri due compagni di reparto.

Rodriguez 6 - Ordina amministrazione per lo svizzero, una prestazione senza sbavature quella dell'ex Milan che ha vissuto serate sicuramente più impegnative. Il Genoa attacca poco e lui rischia anche meno. Dal 80' Buongiorno sv.

Singo 6 - Una delle pochissime emozioni della ripresa porta la sua firma, spinge lungo la corsia destra ingaggiando una bella battaglia con Vasquez. Mette in mezzo più di qualche traversone interessante. Dal 80' Zaza sv.

Mandragora 5,5 - Torna nel suo vecchio stadio ma non gioca una grande partita, chiuso dalla pressione dei calciatori di casa. Ritmi compassati, nessuna vera giocata degna di nota. Dal 51' Brekalo 5,5 - Non riesce a dare quella scossa per mettere in affanno la difesa del Genoa.

Lukic 6 - Un'imbucata perfetta nel primo tempo per Belotti, nella ripresa prova a dare ritmo e vivacità alla manovra di un Torino che trova pochi sbocchi offensivi. Prova ad accendere la luce in mezzo al campo.

Vojvoda 5 - Una traversa colpita che non salva la sua prestazione, pesante l'errore dopo quattordici minuti quando perde palla sulla pressione di Frendrup e finisce per regalare il vantaggio al Genoa. Dal 51' Ansaldi 5,5 - Un giallo e poche discese in zona offensiva.

Pobega 5,5 - Un primo tempo da migliore dei suoi, una ripresa con qualche macchia che influenza il giudizio. Una partita a metà per l'ex Spezia, bene dal punto di vista agonistico meno quando c'è da concludere.

Pjaca 5 - Tanto fumo e niente arrosto, sin dai primi minuti prova a mettersi in mostra con il tentativo di giocate nello stretto e slalom che alla fine non vanno mai a segno. Partita complicata.

Belotti 5 - Ingabbiato, statico e mai pericoloso. Una partita complicata per il capitano granata, non calcia mai verso lo specchio della porta. Non riesce mai a liberarsi della marcatura dei centrali del Genoa che lo disinnescano con facilità.

Ivan Juric 5 - Dalla grande prestazione contro l'Inter, a quella di questa sera. Il suo Torino della seconda parte di stagione non ha mezze misure, colpisce una traversa ma alla fine non si rende mai pericoloso verso la porta di Sirigu nonostante i settanta minuti superiorità numerica. Manovra lenta e prevedibile ed in porta c'è un problema nonostante l'avvicendamento tra Milinkovic-Savic e Berisha.