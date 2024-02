Le pagelle del Torino - Ilic delude, Bellanova e Vlasic no. Milinkovic-Savic non impeccabile

vedi letture

Risultato finale: Torino - Lazio 0-2

Milinkovic-Savic 5,5 - Praticamente mai impegnato, al primo tiro viene punito da Guendouzi e non è esattamente impeccabile. La sensazione è che potesse fare qualcosa di più.

Djidji 6 - In fase di impostazione un po' fatica, ma bada al sodo e dietro sbaglia poco. Dal 75' Tameze 6 - Entra con il piglio giusto e recupera anche qualche pallone utile per l'assalto finale.

Lovato 6 - È vero che il Torino subisce due gol, ma Immobile e Castellanos, non esattamente due clienti semplici da marcare, vengono praticamente annullati dal centrale ex Salernitana. Dopo tante prove non convincenti, oggi torna protagonista. Isaksen lo costringe al giallo nel finale.

Masina 6 - Il primo tempo è da incorniciare, anche perché sfiora addirittura il gol. Nella ripresa è sempre concentrato e attento, ma entrambe le reti arrivano dalla sua parte e, malgrado non abbia evidenti colpe, poteva posizionarsi meglio. Dall'85' Pellegri sv

Bellanova 6,5 - A Torino ormai tutti lo chiamano "Freccianova" per le sue proverbiali accelerazioni. Conferma il suo stato di forma ottimale, risultando il migliore dei granata per le tante azioni pericolose create. Hysaj o Marusic la sostanza non cambia, lui è troppo veloce e mette almeno 4 volte i compagni in condizione di calciare verso la porta da dentro l'area, peccato che in nessuna di queste arrivi il gol.

Linetty 5,5 - Dovrebbe dare equilibrio e in parte ci riesce, ma in fase offensiva aggiunge poco alla squadra. Nel secondo tempo risulta essere un po' anonimo. Dal 75' Gineitis sv

Ilic 5 - Sicuramente il meno positivo del centrocampo del Torino. Un paio di errori non da lui nel primo tempo, uno dei quali gli costa pure il giallo, che rischiano di dare il là alle ripartenze della Lazio. Impreciso nell'area avversaria, non impeccabile sul gol. Dal 55' Ricci 5,5- In 35 minuti di lui si ricordano due duelli, entrambi persi: quello con Guendouzi, nell'azione che porta al gol, e quello con Gila in fase offensiva. In più un tiro telefonato da ottima posizione e uno a lato da dentro l'area. Ci si attende qualcosa in più.

Lazaro 6 - Specialmente nel primo tempo la Lazio fatica ad arginare gli esterni del Torino. Meno brillante di Bellanova, ma anche lui si fa valere e prova a proporsi, risultando però un po' impreciso davanti.

Vlasic 6,5 - Ago della bilancia del Torino. Quando si accende, i granata creano, se si spegne la faccenda si fa dura. Obbliga Provedel al grande intervento nel primo tempo, nasconde un paio di volte il pallone agli avversari. In una serata in cui non trova il gol è comunque tra i più positivi per intraprendenza e voglia di fare la differenza.

Zapata 6 - Non calcia quasi mai verso la porta avversaria, ma si sbatte per i compagni e fa tanto lavoro sporco. Sbaglia in avvio di ripresa su suggerimento di Bellanova, nel finale fa espellere Gila, costringendolo a due falli da giallo. Volenteroso.

Sanabria 6 - Al contrario di Zapata, si vede un po' meno nei duelli fisici con gli avversari, ma un po' di più negli ultimi metri. Dopo 5' sfiora la grande rete su assist di Bellanova, ma il palo gli nega la gioia del gol. In generale ci prova spesso, anche mettendosi in proprio

Ivan Juric 6 - C'è modo e modo di perdere e il suo Torino lo fa giocando una partita di spessore, nella quale per lunghi tratti mette sotto la Lazio. Alla fine, non è colpa sua se la squadra non trova il gol dopo aver prodotto una mole di gioco così importante. Per la classifica è un duro colpo, ma la prestazione non può e non deve preoccuparlo.