Le pagelle del Torino - Zapata incontenibile, Bellanova devastante. Lovato soffre Pinamonti

Risultato finale: Sassuolo-Torino 1-1

Milinkovic-Savic 6 - Sul gol preso a freddo non è un mostro di reattività. Risale la china disinnescando la punizione velenosa di Bajrami e le conclusioni sul primo palo di Laurienté. Più incerto del solito nel gioco con i piedi.

Djidji 6 - Il grave infortunio che lo ha costretto a stare fuori a lungo è acqua passata, fa sentire il fiato sul collo a Laurientè braccandolo per limitarne le iniziative. Qualche affanno nella ripresa, ma tiene botta fino alla fine.

Lovato 5 - Prima da titolare al centro della difesa, viene preferito a Sazonov come vice Buongiorno ma soffre Pinamonti che lo anticipa sistematicamente e gli fa gol sotto gli occhi. Rischia il secondo giallo, Orsato lo grazia. Dall'84' Sazonov sv

Rodriguez 6 - Recuperato a tempo di record, le condizioni fisiche del capitano però non sono delle migliori. Deve gestirsi per non complicare la situazione, chiede il cambio dopo venti minuti. Dal 20' Masina 6 - Bravo in copertura, aggressivo in marcatura. Prestazione solida.

Bellanova 7 - Devastante nelle ripartenze in contropiede, se davanti gli viene concesso campo da aggredire in progressione. Doig prova inutilmente a inseguirlo in occasione del pareggio. Dall'82' Vojvoda sv

Tameze 6 - Riportato nel cuore della manovra, aiuta la difesa dando più forza fisica alla mediana ma non la qualità che servirebbe nello sviluppo del gioco.

Ilic 5,5 - Lo scampolo di qualità giocato con la Salernitana aveva alimentato rimpianti per l'esclusione, stavolta parte dall'inizio ma ci mette meno personalità. Dal 73' Ricci sv

Lazaro 5,5 - Pedersen gli sfreccia davanti lasciandolo sul posto, prima di disegnare il cross vincente per la capocciata di Pinamonti. Non va meglio quando si propone nella metà campo avversaria.

Vlasic 6,5 - Anello di congiunzione, fa il pendolare fra le linee. Destabilizzante con il suo movimento costante: cosi avvia l'azione del gol. Pimpante, sempre dento la partita, gli manca solo l'acuto.

Sanabria 5,5 - Al Mapei Stadium l'ultima esultanza in trasferta, ormai quasi un anno fa. Svaria tanto per non dare punti di riferimento, ma non dialoga sempre bene con Zapata. Tanto sacrificio gli fa perdere lucidità, perde una palla sanguinosa. Dal 73' Okereke sv

Zapata 7 - Quando vede neroverde si scatena: viene incontro giocando da regista avanzato, attacca la profondità e segna la decima rete in carriera al Sassuolo. Incontenibile, come nei giorni migliori, Consigli gli nega la doppietta sulla sirena.

Ivan Juric 5,5 - A inizio settimana ha voluto alzare l'asticella delle ambizioni in casa granata, fissando l'obiettivo da raggiungere per la sua permanenza a fine stagione, ma continuando a perdere occasioni contro squadre della parte bassa di classifica il sogno europeo rischia di restare un miraggio.