Le pagelle dell'Atalanta - De Roon apre le danze, Zaniolo segna il classico gol dell'ex

Risultato finale: Roma-Atalanta 0-2

Carnesecchi 6,5 - Apre la sfida con un super intervento su Paredes, che l'ha impegnato dopo pochi minuti. Nel corso della partita non viene chiamato molto in causa ma risponde comunque presente.

Kossounou 6,5 - Lavora molto bene in fase difensiva e propizia la rete di De Roon, dato che la conclusione dell'olandese nasce anche da una sua incursione nell'area di rigore romanista. Ottimo impatto sulla partita per uno che, nell'ambiente Atalanta, adesso ha uno spazio importante. Dall'83' Djimsiti sv.

Hien 7,5 - Per distacco il migliore in campo dell'Atalanta. Si mette in tasca Dovbyk e non lascia nemmeno le briciole agli attaccanti romanisti, spendendo con saggezza un giallo per un fallo su Kone. La vera risorsa in più della difesa di Gasperini.

Kolasinac 6,5 - Anche lui si rende protagonista di una prestazione di spessore, impreziosita da una serie di duelli importanti portati a casa. L'unica nota stonata è un giallo rimediato nella ripresa.

Bellanova 6 - Ottima prova da parte dell'esterno, che spinge notevolmente in una sfida complessa e decisa solo nella ripresa dall'Atalanta.

De Roon 7,5 - Apre le danze con una conclusione letale per la Roma, ingannata da una deviazione di Celik. Rete a parte disputa una delle sue migliori prestazioni, portandosi a casa anche il premio di MVP.

Ederson 7 - I centrocampisti della Roma non l'hanno visto completamente. Intensità, carattere, grinta e qualità al servizio della Dea, che si gode un giocatore totale.

Ruggeri 5,5 - Spinge costantemente sulla sinistra, anche se a volte concede qualcosa di troppo alla Roma. Ad inizio ripresa Gasp rimescola le carte in tavola, richiamandolo in panchina. Dal 54' Cuadrado 6,5 - La sua esperienza è stata preziosa per l'Atalanta, rigenerata anche dal suo ingresso in campo. Nel finale disegna il cross perfetto per Zaniolo, che lo ringrazia insaccando il definitivo 0-2.

De Ketelaere 5,5 - Del tridente pesante dell'Atalanta forse è quello che cerca di fare di più, con un numero di occasioni notevoli. La gara però è bloccata e lui, in qualche caso, pecca anche per imprecisione. Dal 63' Brescianini 6 - Una buona mezz'ora da parte dell'ex Frosinone, che prova a colpire la Roma anche con qualche conclusione da fuori.

Retegui 5,5 - La sua serata è difficile. Sfrutta diverse chance soprattutto di testa ma si imbatte in uno Svilar sempre sul pezzo, capace di neutralizzare ogni suo tentativo. Dal 54' Samardzic 6,5 - Ha diverse chance dal momento del suo ingresso in campo ma Svilar gli dice sempre no.

Lookman 5,5 - A metà primo tempo va a segno, ma Guida gli toglie la gioia del gol segnalando un fuorigioco. Ha sicuramente delle idee, ma all'Olimpico la sua qualità non emerge più di tanto. Dal 64' Zaniolo 7 - La classica legge dell'ex. Subentra a metà ripresa e chiude la partita con un colpo di testa, innescato da un corner battuto da Cuadrado. L'Olimpico l'ha fischiato fin dal suo ingresso in campo e lui si è tolto decisamente una grossa soddisfazione.

Tullio Gritti 7 - Sostituisce lo squalificato Gasperini, che dalla tribuna ha sicuramente lanciato delle indicazioni importanti al suo vice. I cambi, poi, sono stati azzeccati tutti in pieno.