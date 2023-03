Le pagelle dell'Eintracht Francoforte - Sow ingenuo, Ndicka in affanno. Si salva solo Trapp

Risultato finale: Napoli-Eintracht Francoforte 3-0

Trapp 6 - Se l'Eintracht va fuori non è di certo sempre colpa sua. Anche stasera, come all'andata, almeno due interventi decisivi. Sui gol non può nulla.

Buta 5,5 - L'andata fu un disastro, stasera sembra aver preso le misure, ma resta l'ansia perenne che lo porta spesso a scelte frettolose quando nella sua zona c'è Kvaratskhelia.

Tuta 5 - Macchinoso, troppo sulle gambe, non adeguato alla velocità della Champions League e del Napoli. S'era visto a Francoforte, è stato ribadito al Maradona.

Ndicka 4,5 - Prova a stare addosso a Osimhen, con tutto l'impegno che necessita l'arduo compito, ma appena molla un po' la presa il nigeriano si fa beffe di lui.

Knauff 5 - Viene spesso isolato sulla fascia, isolato e dribblato puntualmente. Perde tre uno contro uno solo nel primo tempo e davanti non si vede mai. Dal 62' Alidou 5,5 - Meglio del compagno, contende più palloni, ma anche per lui l'apporto offensivo è vicino allo zero.

Rode 5,5 - Ci mette la garra, lo spirito da capitano, l'atteggiamento insomma è giusto. Ma da solo non si può tirare una carretta così pesante. Dal 75' Jakic s.v.

Sow 4,5 - Perde diversi palloni, anche in zone sanguinose del campo, e commette l'enorme ingenuità che causa il calcio di rigore per il Napoli. Tra i peggiori.

Lenz 5 - Più irruento che aggressivo, tant'è che si becca il cartellino giallo già al primo tempo. Solo con i falli riesce a fermare il ciclone azzurro. Dal 67' Max 5,5 - Entra in un momento in cui il Napoli fa più accademia che altro, presidia tutto sommato bene la fascia.

Gotze 5 - Una prova da 'Chi l'ha visto?'. Appare pochissimo e, in quelle rare occasioni, sono più i palloni regalati al Napoli che i rifornimenti per i compagni.

Kamada 5,5 - Spostato in una posizione più offensiva rispetto all'andata, è uno degli ultimi ad arrendersi. Un paio di guizzi interessanti ci sono.

Borré 5,5 - Svaria su tutto il fronte offensivo, combatte con i centrali (e non solo) del Napoli, ha anche una palla gol, ma non regge da solo il peso offensivo dell'Eintracht.

Oliver Glasner 5 - Prova a sorprendere Spalletti cambiando modulo, proponendo un vero 4-2-3-1 per sfruttare le ripartenze, ma il suo Eintracht in fase offensiva, con così pochi spazi, sembra sempre non saper cosa fare. Rimandato in Champions.