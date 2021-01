Le pagelle dell'Empoli - Bajrami brilla, Matos pericolo pubblico. Zappella in difficoltà

Furlan 5,5 - Torna a casa con tre gol sul groppone, uno dei quali su cui non è esente da colpe per un posizionamento così così. Non sempre chiude bene lo specchio, ma la sua partita termina con un gran numero di parate.

Zappella 5,5 - Lozano è un cliente complicato e contro la sua velocità fa fatica, viene saltato in occasione del gol di Di Lorenzo. Poco più tardi, l'errore da matita blu: sbaglia lo stop col messicano alle spalle, altra rete del Napoli.

Viti 6,5 - Tallona da vicino Petagna e più di una volta va in anticipo. Scala sugli esterni per bloccare le tante conclusioni degli avversari. A 18 anni giocare con la sua personalità allo stadio Diego Armando Maradona non è scontato.

Casale 6 - E' il difensore a cui viene dato il compito di uscire in maniera aggressiva sul trequartista. A volte Elmas lo supera, ma tante altre fa buona guardia e lo contiene. Stesso discorso quando subentra Zielinski.

Terzic 6 - Chiude la diagonale quasi sempre bene su Politano. Suo l'assist per il secondo gol di Bajrami. Anche una macchia: quasi regala un gol al Napoli con un retropassaggio scellerato, ma il Napoli per sua fortuna non sfrutta l'occasione. Dall'86' Asllani s.v.

Haas 5,5 - Si lascia sfuggire Di Lorenzo sul gol dell'1-0. Tiene abbastanza bene con i colleghi di centrocampo nel primo tempo, poi cala. Dal 62' Cambiaso 5,5 - Perde qualche pallone di troppo e fa fatica nel finale con le squadre allungate.

Ricci 6 - Quando gioca da sei, come dice il presidente Corsi, nessuno lo nota. Anche oggi fa il suo e di più. Scherma la difesa e si spinge in avanti, arrivando un paio di volte alla conclusione.

Damiani 6 - Combatte fino alla fine, più volte si inserisce in area. E pazienza se a volte deve lasciare scoperto uno spazio in cui Politano s'imbuca senza far male.

Bajrami 8 - Se gliel'avessero detto prima della partita, che avrebbe segnato due gol di pregevole fattura al Maradona contro il Napoli, non ci avrebbe mai creduto. I suoi due tiri a giri sono perfetti, imprendibili per Meret. Vive una serata da sogno: un classe '99 di cui sentiremo sicuramente parlare. Dall'85' Baldanzi s.v.

Matos 7 - E' sua la giocata della giornata: apertura a destra, attacco dell'area e rovesciata balisticamente perfetta a colpire la traversa. Suo anche l'assist per l'1-1 di Bajrami. E' il pericolo numero uno per la difesa del Napoli. Dal 62' Moreo 6,5 - Calcia tre volte in porta, trovando sempre lo spazio giusto per spaventare il Napoli.

Olivieri 5,5 - Prova a combinare con Matos, ma non riesce ad incidere al pari del collega. Dal 72' La Mantia s.v.

All. Paolo Cozzi (vice Alessio Dionisi) 6,5 - La capolista di Serie B gioca senza paura sul campo di una squadra che punta alla Champions League, e questo è tutt'altro che scontato. Bella manovra, soprattutto nel primo tempo. E grande atteggiamento, combattendo ovunque fino alla fine. Da rivedere i movimenti della linea difensiva, spesso richiamata dal vice di Dionisi durante la partita. Ma l'Empoli è ampiamente promosso.