Le pagelle dell'Hellas - Dawidowicz ultimo ad arrendersi. Tameze e Silvestri che errori

vedi letture

Silvestri 5,5: Primo tempo tutto sommato tranquillo, ripresa invece molto diversa. Sui primi due gol non può molto ed evita anche il peggio con una strepitosa uscita su Jankto quando il punteggio è sull’1-1. Rovina però tutto con un’uscita a vuoto che regala a Thorsby la rete del 3-1.

Dawidowicz 6: Nel primo tempo ha vita facile contro un attacco molto leggero e accompagna anche l’azione offensiva. Altra musica invece nella ripresa quando soffre la maggiore incisività e velocità degli avversari. Nel finale fallisce in due occasioni, parata di Audero e palo, il gol del possibile 3-2. Ultimo ad arrendersi.

Gunter 6,5: Il migliore del pacchetto arretrato. Gioca sempre in anticipo e nel primo tempo è praticamente perfetto. Soffre un po' di più nella ripresa, ma non sbanda. dal 77° Lovato sv: Entra e assiste al pasticcio di Silvestri che regala il 3-1 alla Sampdoria.

Dimarco 6: Gara attenta, ordinata, senza luci né ombre. Quando può si stacca per dare una mano a Lazovic sulla corsia di competenza.

Faraoni 6: Spesso chiamato in causa, gioca una buona gara nel primo tempo per poi faticare maggiormente nella ripresa contro una Samp che alza i ritmi. Dai suoi piedi però partono cross sempre pericolosi.

Sturaro 6: Tanta legna in mezzo al campo come suo solito e soprattutto una chiusura, energica e rischiosa, su Daamsgaard a evitare il pari a fine primo tempo. dal 57° Tameze 5: Commette una grave ingenuità affondando Keita in area per il rigore del sorpasso. Da lì non si riprende più.

Barak 5,5: Gioca da mediano e si vede che non è il ruolo più adatto a lui. L’arretramento gli impedisce di essere incisivo a ridosso dell’area di rigore e inoltre appare un po' confusionario in alcune scelte col pallone fra i piedi. Meglio da trequartista. dal 76° Favilli 5,5: Entra per dare l’assalto almeno al pareggio, ma poco dopo la Samp cala il tris. Non riesce a dare peso in avanti.

Lazovic 6,5: Segna il gol del momentaneo vantaggio con una gran punizione, e la complicità della barriera, ed è inesauribile sulla fascia. Nella ripresa soffre un po' la presenza di Candreva. Fra gli ultimi ad arrendersi.

Salcedo 5,5: Inizia bene riuscendo a tenere basso Augello e creando qualche buona occasione come il cross non sfruttato da Zaccagni. Poi si spegne pian piano senza più riuscire a incidere venendo spesso costretto a ripiegare sul terzino blucerchiato. dal 80° E. Colley Sv: Entra a gara ormai chiusa e non riesce a dare la scossa.

Zaccagni 6: Si muove su tutto il fronte, si allarga per poi accentrarsi cercando di creare spazi, ma non è incisivo come spesso gli capita. Fallisce il raddoppio colpendo malissimo di testa un cross di Salcedo a metà primo tempo. Dal 57° Bessa 5,5: Non riesce a accendere l’attacco gialloblù. Si vede davvero poco.

Lasagna 5: Bravo a conquistare la punizione da cui nasce il vantaggio e nell’attaccare lo spazio per aprire varchi, ma negli ultimi 20-30 metri non riesce a trovare la zampata che si chiede a un attaccante. Generoso nel giocare per la squadra, ma incide davvero troppo poco davanti.

Juric 5,5: Nel primo tempo domina a lunghi tratti la gara con la sua squadra che però manca il colpo del ko. Nella ripresa invece non riesce a rispondere alle mosse, decisive, di Ranieri.