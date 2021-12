Le pagelle dell'Inter - Calhanoglu domina, Dzeko segna il gol dell'ex, Bastoni uomo-assist

Risultato finale: Roma-Inter 0-3

Handanovic 6 - Sollecitato poco dalla formazione giallorossa, svolge l’ordinaria amministrazione senza sbavature.

D’Ambrosio 6,5 - Controlla le sfuriate iniziali della formazione di José Mourinho. Poi col passare dei minuti cresce aiutando i compagni anche nella fase di spinta.

Skriniar 7 - Fa valere il proprio fisico su Shomurodov. Non concede mai la conclusione verso la porta di Handanovic agli attaccanti della Roma.

Bastoni 7,5 - Provvidenziale con le sue letture difensive ad arginare le ripartenze della Roma. Dimostra ancora una volta tanta personalità quando deve impostare l’azione. Perfetto l’assist da esterno d’attacco per il 3-0 di Dumfries. Dal 76’ Dimarco s.v.

Dumfries 7,5 - Parte in sordina poi sale in cattedra. Prima salva su Vina un gol fatto, poi sul capovolgimento di fronte sfrutta al meglio un cross dalla sinistra di Bastoni per infilare Rui Patricio e realizzare il 3-0.

Barella 6,5 - Solito polmone nerazzurro non si risparmia mai per andare a chiudere sui portatori di palla nerazzurri. Preziosissimo come sempre il centrocampista. Dal 59’ Vidal 6,5 - Entra facendo molta densità in mezzo al campo disputando uno spezzone ordinato.

Brozovic 7 - Dirige le operazione in mezzo al campo aiutando anche i compagni della retroguardia sugli attacchi della Roma. Prestazione positiva dal centrocampista.

Calhanoglu 7,5 - Sblocca il risultato con una traiettoria velenosa, agevolata anche dal pasticcio difensivo giallorosso, che si insacca alle spalle di Rui Patricio. Non pago conclude un’azione da manuale servendo l’assist per il 2-0 di Dzeko. Dall’82’ Sensi s.v.

Perisic 7 - Spinge costantemente sulla fascia sinistra con la sua qualità sfruttando spesso anche le sovrapposizioni di Bastoni. Copre la sua metà campo quando necessario.

Correa 7 - Con i suoi movimenti manda in crisi la difesa della Roma. Si sposta su tutto il fronte d’attacco sfruttando la sua rapidità con o senza il pallone fra i piedi. Costretto a lasciare il campo per un problema al flessore. Dal 59’ Sanchez 6 - Prova a trovare gloria personale ma viene murato dalla difesa giallorossa, si impegna e lotta su ogni pallone.

Dzeko 7,5 - Il pubblico si divide fra applausi e fischi nei suoi confronti. Lui non teme il ritorno all’Olimpico. Anzi, trascorsi 23 minuti trova il gol concludendo una bella trama offensiva dei suoi. Dal 76’ Vecino s.v.

Simone Inzaghi 8 - Prova di forza della sua Inter che nel giro di 45 minuti riesce ad archiviare la pratica Roma con una prima frazione di grande qualità. Nella ripresa la squadra amministra il vantaggio per tre punti che l'avvicinano sempre di più alla vetta.