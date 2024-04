Le pagelle dell'Inter - Frattesi è l'arma in più, Lautaro e Thuram ancora a secco

UDINESE-INTER 1-2

(42' Samardzic; 55' Calhanoglu, 90'+5 Frattesi)

Sommer 5,5 - Il clean sheet numero diciotto del campionato gli sfugge anche per colpe sue. Poco da fare per il resto.

Pavard 6,5 - Peccato (? Lui e Lautaro così non rischiano il derby) il giallo per proteste che gli costerà il Cagliari a San Siro. Poche sbavature.

Acerbi 6 - Senza un centravanti, ha gioco facile.

Carlos Augusto 5,5 - A Samardzic lascia fin troppo spazio. Apprezzabile la spinta.

Dumfries 5,5 - Errori in serie sul vantaggio udinese: si fa soffiare il pallone, non s'intende con Sommer e l'omelette è servita. In fase offensiva buone le iniziative, così così i risultati. (Dal 68' Darmian 6 - Conferma la sua tradizione di grandissima affidabilità, il gol vittoria nasce anche da destra).

Barella 6,5 - Stato di forma straripante, stasera senza i picchi recenti. Tra gli ultimi a mollare, tra i primi a credere che questa Inter debba prendersi tutto.

Calhanoglu 7 - Suo il passaggio svagato che lancia la ripartenza friulana, sue però anche le sassate che fanno fare ottima figura a Okoye. Una sentenza dal dischetto, attento alle spalle. (Dal 74' Sanchez 6 - Dialoghi nello stretto e la partecipazione al 2-1).

Mkhitaryan 7 - Due flash per sottolineare una sagacia tattica che pochi hanno. Nel primo tempo, basta il movimento del corpo a far sedere due avversari. Nel secondo, insegue un avversario e poi capisce che quello pericoloso sarà Thauvin: cambio in corso e chiusura a porta vuota. (Dal 68' Frattesi 7 - Come i gol stagionali, subentrando quasi sempre dalla panchina. Mentre gli interisti sono lì a fare i calcoli se il derby sia ancora un orizzonte possibile per lo scudetto, lui li tronca e firma il colpaccio in trasferta).

Dimarco 6,5 - Più ala che terzino, ci ha preso gusto anche nell'inserimento sul fronte opposto. Tanta spinta, compreso il cross che porta al penalty. (Dall'81' Buchanan s.v.)

Thuram 6 - L'impressione è che gli resti in canna tutto quello che per tre quarti della stagione gli è andato bene. Si guadagna il rigore de (Dall'81' Arnautovic 6,5 Un gioiellino il tacco a liberare Lautaro).

Lautaro 6 - Non segna e in qualche modo è un caso, ma questa volta ci si mettono Okoye e pure il palo che è il preludio all'esultanza di Frattesi. Tanto lavoro per i compagni, quasi da trequartista.

Simone Inzaghi 6,5 - Gli esperimenti tattici dall'inizio stanno a zero, almeno fino allo scudetto. In corso d'opera s'inventa una Inter molto più offensiva, almeno a livello numerico. Vede il traguardo e la cosa più complicata è trasmettere ai suoi che lo scudetto non è ancora vinto. Ci riesce.