Le pagelle dell'Udinese - Bomber Beto colpisce ancora, Arslan il migliore. Male Success

Risultato finale: Udinese-Milan 1-1



Silvestri 6 - Ordinaria amministrazione per l'estremo difensore dell'Udinese, anche per demeriti del Milan. Freddato solo nel finale da Ibrahimovic, l'unico tiro verso lo specchio della porta dei rossoneri.

Becao 6,5 - Non è una gara facile per il brasiliano, tiene alto il livello dell'attenzione e in coppia con Nuytinck concede veramente le briciole all'attacco della squadra di Pioli.

Nuytinck 6 - Una buona prova fino ai minuti finali per il centrale olandese, peccato che nell'azione più importante della partita non è perfetto in marcatura su Ibrahimovic che sigla il pari.

Perez 5,5 - Comincia subito a battagliare contro Ibrahimovic ma la sua partita cambia dopo il giallo ricevuto nel primo tempo, meno battagliero e poi imperfetto nell'azione del gol del Milan.

Molina 6 - Bello il duello, ad alta velocità, con Theo Hernandez. A volte commette qualche scorrettezza per frenare il francese ma sempre abbastanza attento. Ci prova anche da fuori non impensierendo però Maignan.

Arslan 7 - Attento in mezzo al campo, battaglia e vince contro i centrocampisti del Milan. Concentrazione sempre alta, lo dimostra il pallone strappato a Bakayoko e poi servito a Beto per il vantaggio friulano. Domina a centrocampo. Dal 71' Jajalo 6 - Sfortunato nel finale, tiro a botta sicura ma salvataggio provvidenziale di Kessié.

Walace 6 - Era stato uno dei migliori in campo dell'Udinese ma, complice anche la stanchezza dopo una partita da protagonista, perde il pallone dal quale nasce la rete del pareggio di Ibrahimovic.

Makengo 6 - Bene, ma non benissimo. Gioca la sua discreta partita, non a livello di Arslan e Walace. A volte confusionario con la sfera al piede, meglio quando contrasta i portatori di palla avversari.

Udogie 6- Presidia la zona di competenza con buona attenzione, ottimo il lavoro in fase soprattutto difensiva sulle scorribande di Florenzi e la poca verve di Saelemaekers. La musica cambia nella ripresa, in difficoltà contro Messias. Dal 62' Zeegelaar 5,5 - Entra e subisce subito un tunnel da Messias, quanta difficoltà contro il brasiliano.

Deulofeu 6,5 - Una partita speciale per lo spagnolo, come sempre prova a caricarsi sulle spalle il peso del reparto offensivo insieme a Beto. Mette imprevedibilità e velocità alla manovra friulana, qualche difficoltà del Milan nel contenerlo. Un po' nervoso al momento del cambio. Dal 71' Success 4,5 - Entra in campo, perde un paio di palloni e anche la testa nel finale con il rosso evitabile.

Beto 7 - Non è più una sorpresa, è una certezza per la Serie A. Dopo la doppietta contro la Lazio mette la firma contro il Milan, fisico e velocità da centometrista che mandano in affanno la coppia centrale rossonera. Difficile da marcare, sempre un pericolo quando arriva in area di rigore.

Gabriele Cioffi 6,5 - Va ad un passo dalla vittoria alla prima da allenatore dell'Udinese, la squadra friulana è viva come dimostrato durante tutto il corso del match. Ordinati, ben messi in campo e sulla scia dell'era Gotti. Concede pochissimo al Milan, sfrutta al meglio Beto ma viene punita dall'unico tiro in porta del Milan.