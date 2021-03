Le pagelle dell'Udinese - Pereyra e De Paul su tutti. Becao sbaglia sul gol di Pandev

GENOA-UDINESE 1-1

Musso 6 - Pandev trova la deviazione vincente, ma è davvero vicino e non potrebbe fare molto di più che sperare di intercettare il pallone con il piede. Dà la solita sensazione di sicurezza.

Becao 5 - Pronti, via e fa la frittata su Pandev. Cerca l'anticipo, lo sbaglia completamente. Soffre anche quando Shomurodov si allarga dalla sua parte.

De Maio 6 - Perno centrale della retroguardia, non sfigura. Con un colpo di testa va non troppo distante dal bersaglio grosso.

Nuytinck 6 - Cerca qualche avventura nella metà campo avversaria, senza fortuna.

Molina 6,5 - Difensore decisamente interessante, ha velocità e tecnica, regalerebbe un grande assist a Pereyra vanificato dall'offside di Llorente in partenza.

De Paul 6,5 - Il rigore è battuto senza grossi problemi, per il resto regala un'imbucata perfetta a Pereyra nell'occasione immediatamente precedente.

Walace 6 - Cerca di mantenere il collante in mezzo al campo, scende sulla linea dei difensori quando serve.

Arslan 6 - Qualche volta prova a cambiare passo, per il resto lavoro oscuro per dare una mano a Walace (dal 63' Makengo s.v.).

Stryger Larsen 6 - Nella posizione che sicuramente gli è meno congeniale rispetto alla fascia destra, infila qualche pallone interessante in area. Quello per Llorente è ottimo ma lo spagnolo spreca.

Pereyra 6,5 - Una spina nel fianco, anche se non è evidentemente un attaccante. Va in gol ma l'arbitro glielo annulla (giustamente), poi rompe la difesa del Genoa con un'incursione ottima.

Llorente 5,5 - È la sponda davanti che cerca di addomesticare e mettere giù. Il colpo di testa a due passi di Perin poteva forse essere indirizzato meglio (dall'80' Nestorovski s.v.).

Gotti 6,5 - Partita letta con un centrocampista in più, Pereyra è probabilmente la mossa azzeccata. Ma è decimo risultato utile consecutivo, bravo.