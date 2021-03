Le pagelle della Bulgaria - Cicinho in difficoltà su Spinazzola, Dimov ingenuo sul rigore

P. Iliev 6,5 - Viene protetto bene dalla difesa specie nella prima frazione di gara. Intuisce il tiro dal dischetto di Belotti ma non riesce ad evitare che questo finisse nella sua porta per il vantaggio azzurro. Incolpevole sul gran tiro a giro di Locatelli. Bravo in due occasioni nel finale su Immobile.

Dimov 5,5 - Non è sempre morbido sugli attaccanti azzurri. Prestazione comunque priva di errori fino al minuto numero 42 quando commette l’ingenuità di atterrare Belotti provocando il rigore che sblocca il punteggio in favore dell’Italia.

Antov 6 - Sempre attento al centro dell’area. Sceglie sempre bene il tempo dello stacco sulle punte azzurre andando a chiudere bene sia su Belotti che su Chiesa quando converge verso il centro. Prova a chiudere su Locatelli ma arriva tardi.

Bozhikov 6 - Perde qualche volta Chiesa all’interno dell’area di rigore, viene graziato da Vincic per un intervento al limite ai danni dell’attaccante della Juventus. Per il resto è sempre puntuale negli interventi rischiando poco.

Cicinho 5 - Petrov lo schiera sulla fascia destra con l’intenzione di sbarrare la strada a Spinazzola. Missione fallita fin dai primi minuti con l’esterno della Roma che sfonda quasi costantemente dalla sua parte (Dal 46’ Karagaren 6 - Oppone più resistenza su Spinazzola rispetto a quella di Cicinho e si fa vedere anche in fase di spinta).

Chochev 6 - Il centrocampista ex Palermo conosce molto bene il calcio italiano e si vede. Si danna in mezzo al campo dove recupera diversi palloni aiutando anche i compagni della retroguardia.

Kostadinov 6 - Si dedica più alla fase difensiva che a quella di impostazione. Lo si può trovare spesso sulla destra nel tentativo di aiutare Cicinho su Spinazzola. Qualche errore tecnico in fase di costruzione azione (Dal 62’ Malinov 5,5 - Non dà quel cambio di passo necessario per creare azioni offensive dalle parti di Donnarumma).

Vitanov 5,5 - Fa il suo in fase di interdizione in mezzo al campo, rimane fermo però sul retropassaggio di Insigne lasciando Locatelli la libertà di calciare a superare Iliev.

Tsvetanov 6 - Si abbassa spesso sulla linea dei difensori provando ad arginare le offensive italiane con Chiesa. E’ più attento nel recupero palla anche se non si vede mai in fase di impostazione.

Delev 5,5 - Nel primo tempo finisce per sbattere sul muro difensivo azzurro mentre nel secondo tempo prova il guizzo nel tentativo di creare l’azione offensiva (Dal 79’ A. Iliev sv)

Galabinov 6 - Gioca molto di sponda per Delev cercando di muoversi sul fronte d’attacco. Suo il primo squillo del match con una conclusione potente ma centrale che sporca i guantoni a Donnarumma.