Le pagelle della Fiorentina - Biraghi errore da matita blu. Piatek fa rimpiangere Vlahovic

Risultato finale Cagliari-Fiorentina 1-1

Terracciano 7 - Non molto reattivo sul palo colpito da Joao Pedro. Si riscatta alla grande con la parata del rigore che permette ai viola di restare in partita e pareggiare.

Odriozola 5,5 - Conquista dopo 9 minuti un calcio di rigore grazie a una delle sue classiche cavalcate. Il rigore che invece gli viene fischiato contro da Aureliano lascia qualche dubbio visto che in occasione della mano viene spinto da Joao Pedro. L'espulsione per lo stesso fallo, è forse ancora più insensata.

Milenkovic 5,5 - Il sole della Sardegna lo abbaglia e a fine primo tempo rischia l'autogol di coscia. Anche nella ripresa commette diverse imprecisioni.

Igor 5 - Soffre un attacco del Cagliari che non fa molto per gettarsi nell'area di rigore viola. Molle e impreciso, non sfrutta l'occasione che gli concede il forfait di Quarta.

Biraghi 5 - Un primo tempo tragico topo aver sbagliato un rigore, fornito un assist a parti invertite per Joao Pedro e aver preso un'ammonizione per atterramento di Zappa. Nella ripresa non migliora rendimento, nemmeno in fase offensiva.

Bonaventura 6 - Un po' più farfallone del solito nel primo tempo. Cerca di farsi vedere il più possibile per trascinare la squadra verso la porta, ma la gabbia del Cagliari non gli concede lo spazio necessario per rendersi pericoloso.

Torreira 6 - Solita lavatrice per i palloni sporchi della Fiorentina. Molto nervoso in occasione del rigore concesso ai sardi, rischia l'espulsione per uno scontro a palla lontana con Goldaniga.

Castrovilli 5,5 - Corre tanto ma è poco concreto. Inizialmente sembra essere entrato bene in partita, poi si spegne fino al cambio al termine del primo tempo a causa di un problema fisico. Dal 45' Maleh 6,5 - Entra con grande determinazione e dà una scossa al centrocampo viola. L'assist per Sottil e tante buone cose. Un cartellino giallo che avrebbe potuto evitare.

Nico Gonzalez 6 - Sembra in giornata e le sue scorribande nella metà campo del Cagliari lo dimostrano. Peccato per i viola che difetti in freddezza. Nella ripresa viene meno cercato dai compagni ma è comunque un pericolo costante per i difensori sardi.

Piatek 5,5 - Chiamato per la prima volta a sostituire il capocannoniere Vlahovic, ci mette subito forza e fisico. Due volte va vicino all'assist per Bonaventura, ma almeno nel primo tempo non riesce a concludere a rete in prima persona. Nella ripresa viene cercato di più con le palle alte, ma viene sostituito dopo l'espulsione di Odriozola. Dal 69' Venuti 6 - Entra per mantenere la difesa a 4 e non demerita soprattutto negli uno contro uno.

Ikone 5,5 - Il passaggio per Odriozola in occasione del rigore fischiato ai viola vale il prezzo del biglietto. Poi però si vede che è in ritardo rispetto alla conoscenza del gioco di Italiano e si perde col passare dei minuti. Dal 60' Sottil 6,5 - Entra e segna da ex con una grande galoppata. Il gesto nei confronti dei tifosi del Cagliari, l'ammonizione e le polemiche con Aureliano non rendono merito alla sua marcatura. Dal 90' Nastasic S.V..

Italiano 6 - Se Biraghi avesse segnato dopo nemmeno un quarto d'ora forse avremmo parlato di un'altra gara ma è evidente come la Fiorentina abbia qualche difetto di atteggiamento, soprattutto quando le sfide diventano cruciali per la classifica. Il punto in 10 uomini non si butta via perché arriva grazie all'identità della squadra, ma dalla sua Viola ci si aspetta di più di quanto visto in Sardegna. Ha il merito di azzeccare il cambio con Sottil, che segna il gol del pari.