Le pagelle della Fiorentina - Biraghi salva la prima di Palladino, disastro Pongracic

vedi letture

Risultato finale: Parma-Fiorentina 1-1

Terracciano 6,5 - Primo tempo impegnativo per lui, che in più di una circostanza evita che la sua squadra subisca il raddoppio. Tra i migliori di toscani.

Quarta 6 - Il migliore del trio difensivo viola, non commettendo grossi errori dietro e risultando l'uomo in più quando la Fiorentina si propone in avanti. Dal 60' Parisi 6 - Va nel suo ruolo naturale, con Biraghi più arretrato. Ultima parte di partita nel complesso sufficiente.

Pongracic 4,5 - Prima da incubo per l'ex Lecce, in costante difficoltà contro gli scatenati attaccanti del Parma. Completa la giornata horror con la seconda ammonizione rimediata nell'ultimo scorcio di gara.

Comuzzo 5,5 - Mossa a sorpresa di Palladino, sul gol dell'1-0 non si oppone al meglio a Man. Dal 73' Kayode 6 - Dà fisicità e freschezza alla difesa, in un finale in cui servono energie per evitare il gol beffa.

Dodò 6 - Un motorino sulla corsia di destra, dove però deve fronteggiare un attento Valeri. Meglio dopo l'intervallo.

Amrabat 5,5 - Di ritorno dallo United, parte bene ma poi cala nel momento che l'aggressività parmigiana diventa sempre più evidente.

Mandragora 6 - Una conclusione ad inizio gara e poco altro per il centrocampista, che però migliora nel secondo tempo e si fa preferire rispetto al compagno in mezzo al campo. Dal 73' Bianco 6 - Con il suo ingresso in campo, la mediana ha il vigore necessario per chiudere il match quantomeno col pari.

Biraghi 7 - In una gara senza troppi squilli, si accende all'improvviso nel secondo tempo trasformando una punizione che evita a Palladino un esordio amaro.

Colpani 6,5 - Il migliore del trio offensivo di Palladino, in rifinitura ma anche per un paio di occasioni sventate da Suzuki. Dal 60' Ikoné 5,5 - Dovrebbe dare nuova linfa all'attacco gigliato, ma non riesce nel suo intento.

Kouamé 5,5 - Si muove molto e l'impegno non manca, ma i suggerimenti per i compagni lasciano abbastanza a desiderare. Dall'80' Sottil sv.

Kean 5,5 - L'ex Juve è tra i più attesi e, almeno nella prima frazione di gioco, delude le aspettative. Non migliora dopo l'intervallo.

Raffaele Palladino 6,5 - Le idee ci sono e sono buone, ma serve tempo per realizzarle al meglio. La sua squadra ha il merito di non mollare e di resistere, dopo lo svantaggio così come in dieci uomini.

Aggiungiamo il commento del giornalista Angelo Giorgetti a fine partita:

La marmellata viola di Parma ha un gusto vago e offre tre notizie: la prima è che un centrocampo così serve a poco nel 3-4-2-1 e in generale in qualsiasi modulo, la seconda che dovrebbero esistere solo le prime giornate per vedere Biraghi che segna gol strepitosi, la terza è che senza equilibrio la difesa soffre anche se la linea non è alta. Lavori ampiamente in corso (e comunque bravo Terracciano). Il gioco di Palladino è ancora tutto da scoprire, aspettiamo interpreti migliori a cominciare da Gud.