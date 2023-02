Le pagelle della Fiorentina - Cabral dà continuità a Braga, Jovic no. Male Amrabat-Terracciano

Risultato: Fiorentina - Empoli

Terracciano 5 - Capitola al primo tiro in porta, la conclusione sembra tutt'altro che irresistibile oltre che centrale. Imperfetto anche sul gol annullato a Caputo in cui aveva sbagliato l'uscita. Vedendo Vicario di là, qualche rimpianto sarà stato provato in tribuna.

Venuti 5,5 - Preferito inizialmente a Dodo anche solo per via della squalifica in Europa che costringerà il brasiliano a giocare il ritorno con il Braga, si limita all'essenziale nella copertura della fascia destra. Un paio di volte però l'Empoli sfonda minacciosamente. Dal 46' Dodo 6,5 - Un po' più di spinta rispetto a Venuti, ma diverse sortite finiscono in maniera indesiderata, tra errori di misura o di idea. Poi però gialli procurati e l'assist semi-involontario.

Milenkovic 6 - Il suo Derby Mediceo di ritorno dura meno di quaranta minuti, un problema fisico lo costringe ad ammainare bandiera bianca in anticipo. Leggermente sorpreso sul tocco smarcante di Caputo per Cambiaghi, il colpevole principale lì però è Amrabat. Dal 40' Igor 6 - La sua partita non comincia benissimo, con l'Empoli che imbuca facilmente due volte sul suo lato. Arrivato all'intervallo però si assesta, da lì in avanti gli errori scompaiono.

Martinez Quarta 6,5 - Al rientro nell'undici titolare dopo un mese e mezzo (l'ultima volta era stata il 4 gennaio contro il Monza) rischia di pagare la recente inattività con un po' di ruggine ma non è così. Anzi, a inizio ripresa impegna anche seriamente Vicario.

Terzic 6 - Tenta di innescare a più riprese, e sin dall'inizio, il suo velocissimo scatto sulla fascia sinistra ma più volte gli azzurri riescono a chiuderlo in gabbia. Nel secondo tempo ha più spazio per spingere e sforna anche qualche cross davvero interessante.

Amrabat 5 - Spicca nella prima fase di partita per personalità ed energia nel guidare le fasi di pressioni, è però autore anche del marchiano errore che alla mezz'ora spalanca la strada alla fulminea azione del gol di Cambiaghi. Amnesia pesante per lo sviluppo del match. Dal 70' Bonaventura 6 - Guida palla al piede gli assalti finali della Fiorentina, mostrando se non giocate direttamente utili all'arrivo al gol, almeno il carattere necessario se si vuole mettere alle corde un avversario.

Mandragora 6,5 - Primo della partita a provare a calciare verso la porta, non è aiutato però dalla mira. Rimane dentro fino al triplice fischio e questo testimonia quanto sia importante, per ora più che altro sulla carta, per Italiano averlo a pieno regime nel suo gioco.

Gonzalez 5,5 - Novanta minuti più recupero a disposizione dell'argentino, che però non arriva a raccogliere una sufficienza piena in pagella. A tratti è troppo confusionario, l'unica giocata veramente utile è una sponda per Quarta su calcio d'angolo nella ripresa.

Barak 6 - Agisce in un ruolo ibrido tra mezzala destra (senza palla) e trequartista quando invece la Viola ha il pallone. Trova il modo di depositare in rete il pallone dell'1-1 a fine primo tempo ma l'arbitro annulla. Sempre in movimento, non demerita.

Saponara 5 - L'ex più pesante tra tutti quelli che calcano il rettangolo verde del Franchi, è anche tra i meno precisi all'interno della batteria offensiva di Italiano, risultando pure poco pericoloso. Tanto che dopo l'intervallo non rientra più in campo. Dal 46' Ikone 5,5 - Comincia nel segno dei guizzi palla al piede e delle accelerazioni brucianti, prosegue però con il marchio di fabbrica di tiri alle stelle da ottima posizione.

Jovic 5 - Rinfrancato dalle due reti di giovedì che l'hanno portato in cima alla classifica cannonieri di Conference, cerca conferme anche in campionato, dove il suo rendimento è ben inferiore: dei quasi 70 minuti giocati si ricorda un colpo di testa alto e mille arrivi in ritardo. Dal 70' Cabral 7 - Lo spunto del brasiliano evita alla Fiorentina l'ennesima sconfitta consecutiva casalinga in campionato e una brutta serata a Italiano e compagni di squadra. Dà continuità ai gol di Braga, almeno lui.

Vincenzo Italiano 5,5 - Punta a mantenere più certezze possibili dopo il bel poker europeo a Braga, tentando di cambiare il meno possibile. Possesso e predominio territoriale ci sono fin dall'avvio, ma la precisione offensiva ancora no: l'Empoli al primo tiro in porta passa in vantaggio e manda in salita il derby dei viola. Lui le prova tutte e anche in netto anticipo sulla solita tabella di marcia: quando tutto sembrava perduto, lo salva Cabral. Stava però andando incontro all'ennesima sconfitta di fila in campionato tra le mura amiche.