Ufficiale Vicenza, dall'Arezzo arriva un rinforzo per l'attacco: ecco Alessandro Capello

Altro affare sull’asse Arezzo-Vicenza dopo il trasferimento in Toscana del terzino Filippo De Col formalizzato nella giornata di ieri. A fare il percorso inverso è invece l’attaccante Alessandro Capello che si trasferisce in prestito con obbligo condizionato. Questo il comunicato del club biancorosso:

"La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dalla S.S. Arezzo, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto condizionato, il diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Capello.

Capello, attaccante classe 1995, arrivato a gennaio 2025 ad Arezzo, è sceso in campo in 14 occasioni. Nella prima parte dello scorso campionato ha totalizzato 11 presenze, in Serie B, con la maglia della Carrarese, con la quale nel biennio precedente, in Serie C, era sceso in campo in 87 occasioni, siglando 22 reti e fornendo 9 assist.

In precedenza ha vestito le maglie di Virtus Entella, Venezia, Padova, Olbia, Prato e Varese".