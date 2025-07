Ufficiale Crotone, rinforzo per la corsia destra: arriva Andreoni dalla Juve Stabia

Dopo due stagioni in cui ha collezionato 42 presenze, conquistando la promozione in Serie C e poi un piazzamento ai play off di Serie B, per Cristian Andreoni è arrivato il momento di salutare Castellammare di Stabia. Il terzino classe '92 infatti è stato ceduto a titolo temporaneo al Crotone in Serie C. Questa la nota del club calabrese:

"Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dalla Società Sportiva Juve Stabia, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Cristian Andreoni.

Il difensore è nato a Vaprio D’Adda, in provincia di Milano, il 30 maggio 1992 e porta esperienza ed affidabilità al reparto arretrato con oltre 200 presenze tra Serie B e Serie C. Negli ultimi due anni ha indossato la maglia della Juve Stabia, vincendo anche il campionato di C nel 2023-24. Andreoni si unirà ai compagni prima della partenza di domani per il ritiro di Trepidò.

Benvenuto in rossoblù Cristian".

Questa invece la nota del club campano:

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, del difensore Cristian Andreoni al F.C. Crotone.

Andreoni é approdato a Castellammare di Stabia nel corso del mercato estivo della stagione 2023/2024. Nel campionato di Serie C – Girone C ha collezionato 24 presenze e fornito 1 assist, a cui si aggiungono 2 presenze in Supercoppa e 1 in Coppa Italia Serie C. Nella stagione appena conclusa ha disputato 12 partite nella regular season, per un totale di 495’ giocati, e 3 presenze nei Play Off, per ulteriori 154’.

La società desidera ringraziare Cristian per la professionalità, la dedizione e l’attaccamento alla maglia dimostrati durante il suo biennio in gialloblù, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera".