Ufficiale Ternana Women, arriva in prestito dalla Roma l'attaccante Giada Pellegrino

La Ternana Women è felice di dare il benvenuto a Giada Pellegrino Cimò, attaccante classe 2006, nata a Misilmeri (Palermo) e con un curriculum che parla già da solo nonostante la giovanissima età.

Giada muove i primi passi nel calcio proprio con la maglia del Palermo, dove debutta in Serie C nella stagione 2020-2021 e segna il suo primo gol in prima squadra a soli 14 anni, il 2 maggio 2021, in un rotondo 6-1 contro il Crotone. Con le rosanero conquista subito la promozione in Serie B, anche se per motivi anagrafici resta nel gruppo Primavera, di cui diventa capitana. Nell’estate del 2022 passa alla Roma, dove si mette subito in mostra: scudetto Primavera al primo anno e titolo di capocannoniera del torneo. L’anno dopo conferma il suo fiuto del gol con un’altra stagione da miglior marcatrice dell’Under 19, ma non solo: esordisce in Serie A, in Coppa Italia e perfino in UEFA Women’s Champions League, il 20 ottobre 2023, contro il Vorskla. Nell’estate 2024 fa un passaggio in prestito alla Sampdoria, e ora è pronta a scrivere un nuovo capitolo in rossoverde. Complessivamente Giada Pellegrino Cimò vanta 26 presenze in Serie A e un gol (31 totali) in appena due stagioni nella massima serie.

Giada azzurra

Un percorso ricchissimo: esordio e doppietta con l’Italia Under 16, gol al debutto anche con l’Under 17, e doppiette decisive nelle qualificazioni europee. Con l’Under 19, Giada si conferma protagonista, contribuendo prima alla qualificazione dell’Italia agli Europei 2025 e poi al cammino azzurro fino alla semifinale del torneo.

Giada Pellegrino Cimò, arriva dalla Roma in prestito ed ha firmato con la Ternana Women fino a giugno 2026.

Le parole di Giada Pellegrino Cimò: "Ho scelto la Ternana perché penso possa essere un'opportunità di crescita professionale e personale. Il mio credo? Presto o tardi tutti i sacrifici vengono ripagati".