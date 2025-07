Ufficiale Juve Stabia, Demirovic saluta e torna in patria: ha firmato con il Primorje

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver ceduto in prestito con diritto di riscatto il centrocampista Elian Demirovic al N.D. Primorje.

Arrivato nella sessione estiva del calciomercato 2024/25, svolta una parte del ritiro 2024 con la squadra, Elian era stato ceduto in prestito in estate al Legnago Salus, con cui ha collezionato 19 presenze segnando 2 reti e fornendo 2 assist nel girone B di Serie C. Successivamente, a gennaio si è trasferito al Giugliano Calcio, disputando 9 partite con 1 rete e 1 assist nel girone C, oltre a una presenza nei Play Off.

La società gialloblù augura a Demirovic le migliori fortune per il prosieguo della carriera.