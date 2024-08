Le pagelle della Juventus - Thiago Motta l'alchimista, dopo Mbangula scopre Savona

Risultato finale: Hellas Verona - Juventus 0-3

Di Gregorio 6 - A lungo rimane decisamente inoperoso, dopo oltre ottanta minuti di riposo però c'è lavoro anche per lui, che fa opposizione con il corpo su Tengstedt.

Savona 7,5 - Presa la grande vetrina dell'esordio dal 1' con la prima squadra della Juventus e in Serie A, non c'è spazio per la timidezza: il primo gol è irregolare, il secondo è buono e libera la gioia.

Dal 77' Kalulu sv.

Gatti 6,5 - Seconda da capitano, nelle idee di club e allenatore deve essere una delle sicurezze sulle quali poggiarsi. Molto attento anche nella serata del Bentegodi, sul pezzo.

Dall'85' Danilo sv.

Bremer 6,5 - Il vero momento da highlights della sua partita è a inizio match, quando si oppone due volte a Mosquera nella stessa azione. Da lì in avanti il lavoro per lui calerà.

Cabal 6,5 - Motta per il momento, anche per necessità, lo vede terzino sinistro e lui non sembra aver troppo da obiettare. Tremendamente solido di fronte ai suoi freschi ex tifosi.

Dal 77' Rouhi sv.

Fagioli 6 - Preferito a Douglas Luiz, agisce a centrocampo con buona sincronia nei movimenti di reparto con Locatelli. Meno appariscente dell'altro, ma comunque utile e ordinato.

Locatelli 6,5 - La rete che indirizza il match e avvia le danze sul tabellino nasce dal suo fondamentale recupero alto. Decisamente ispirato anche in fase di regia, sembra un altro.

Cambiaso 7 - Si traveste da trequartista nell'azione del 2-0, parte tutto dal suo controllo centrale con scarico.

Dall'85' Anghelè sv.

Yildiz 6,5 - La connessione tra lui e Vlahovic è uno dei pilastri di questa Juventus e base per le ambizioni bianconere. Mette a punto un altro buon test, mandando verso la porta il serbo.

Mbangula 7 - Da oggetto del mistero in un paio di settimane si è trasformato già in una mezza icona della nuova Juventus. Al Bentegodi serve l'assist a Savona e procura il rigore dello 0-3.

Dal 69' Douglas Luiz 6 - Lasciato di nuovo in panchina, inizialmente, per lui c'è però l'occasione di fare venti minuti più recupero. Ingresso sufficiente.

Vlahovic 7,5 - Col Como era andato bene ma mancava il graffio, in quel di Verona rimane invece nascosto fino al momento in cui segna il primo gol del match. Quindi è freddo dal dischetto per doppietta e 3-0.

Thiago Motta 8 - Solite mosse da alchimista del calcio: oltre a riproporre Mbangula, in difesa lancia all'esordio da titolare Savona e viene ripagato da un suo gol. Poco prima l'aveva già stappata Vlahovic, il serbo quindi la chiude nella ripresa su rigore. Ottima anche la seconda, si porta in testa da solo.