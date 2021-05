Le pagelle della Lazio - Immobile delude, Acerbi da dimenticare. Muriqi, niente riscatto

ROMA-LAZIO 2-0

Marcatori: 43' Mkhitaryan, 78' Pedro

Reina 5,5 - Nessun grosso errore, ma forse su uno dei due gol poteva spingere in più nel tuffo.

Marusic 6 - Dimostra di essersi adattato bene al nuovo ruolo da difensore centrale nella linea a tre. Nessuna sbavatura da parte sua. Dal 73' Caicedo s.v.

Acerbi 4,5 - Si fa saltare troppo facilmente da Dzeko in occasione della rete di Mkhitaryan. Una macchia indelebile nella sua prestazione, un errore che non ci si aspettava. E nel finale si becca anche un'espulsione, quasi sorridendo: da dimenticare.

Radu 5,5 - Nel primo tempo rischia con un retropassaggio errato, ma la Lazio si salva. Prova comunque a suonare la carica, andando più volte a caricare i compagni. Dal 73' Fares s.v.

Lazzari 6 - All'andata fu un fattore, al ritorno no, ma di certo non delude. Inzaghi gli chiede di puntare gli avversari e lui l'accontenta, regalando diversi buoni spunti sulla destra.

Milinkovic-Savic 5 - Recupero palla e qualità nell'andare in verticale. Il primo tempo non è male, ma nella ripresa scompare. Perde il duello con Pedro in occasione del gol di quest'ultimo, mostrando anche poca voglia nel rincorrere l'avversario. Dall'84' Akpa Akpro s.v.

Leiva 5,5 - Non è al top della condizione e si vede. Non accende quasi mai la luce e non riesce neanche a contenere gli avanti avversari.

Luis Alberto 6 - Gioca a testa alta, guarda sempre in avanti e già al momento di controllare il pallone sa già quale sarà la giocata successiva. Ed è sovente quella giusta.

Lulic 5,5 - Divenne eroe proprio in un derby che valse la Coppa Italia. E il probabile ultimo della sua carriera non è da ricordare: una spizzata di testa e poco altro nella sua ora in campo. Dal 59' Luiz Felipe 6 - Nessuna grossa sbavatura da parte sua.

Muriqi 5 - In questa Lazio un attaccante non può essere statico e lui ancora non è riuscito a cambiare il suo modo di giocare. L'attacco alla profondità non è una dote del suo bagaglio e infatti fa fatica. Chiamato a riscattarsi, trova anche il gol, ma è in fuorigioco. E quindi niente riscatto. Dal 59' Andreas Pereira 5,5 - Corre molto, ma non trova spunti interessanti.

Immobile 5 - Come al solito è il più grintoso, ma non basta. Calcia una sola volta in porta in tutta la gara (e tra l'altro era in fuorigioco). Viene servito male, non trova gli spazi giusti. Deludente.

All. Simone Inzaghi 5 - Per vincere un derby bisogna giocarlo e crederci e la sua Lazio non ha fatto né una né l'altra cosa. Prova a suonare la sveglia a metà secondo tempo, inserendo un attaccante in più e cambiando modulo, ma non ottiene nulla. Non va bene la preparazione, non va bene la correzione. Stavolta è lui a uscirne ridimensionato.