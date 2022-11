Le pagelle della Lazio - Luka Romero scrive (ancora) la storia. Cancellieri e M. Antonio rimandati

Lazio-Monza 1-0 (70' Luka Romero)

Provedel 6 - Nessun intervento degno di nota per il portiere biancoceleste, che non viene mai impegnato dagli attaccanti del Monza nonostante la superiorità territoriale del primo tempo.

Lazzari 27' 5,5 - Soffre, al pari dei compagni, l'avvio arrembante del Monza di Palladino e viene sostituito già al 27' per un problema al polpaccio (Dal 27' Marusic 6,5 - Entra bene in campo, attaccando la fascia con personalità e costanza. Non è un caso che l'azione che porta al gol di Romero arrivi proprio da un suo cross dalla sinistra).

Casale 6,5 - L'ex Verona non si lascia sorprendere dagli avversari, brillando in almeno un paio di occasioni anche in fase di disimpegno e ripartenza palla al piede.

Romagnoli 6,5 - Vince tutti i duelli individuali coi vari Petagna, Colpani e Gytkjaer: c'è grande solidità nella prova del difensore laziale, che si è ormai preso con merito il ruolo che fu di Acerbi.

Hysaj 5,5 - L'ex laterale del Napoli soffre molto le accelerazioni di Carlos Augusto e anche a livello offensivo dalle sue parti la Lazio costruisce ben poco.

Milinkovic-Savic 6 - Primo tempo poco brillante per il serbo, che però sale in cattedra nella ripresa facendo prevalere la sua superiorità fisica e tecnica in mezzo al campo.

Marcos Antonio 5,5 - Non è la solita Lazio e i problemi sono soprattutto a centrocampo. Il brasiliano ex Shakhtar non gira ed è quindi il Monza a mantenere il pallino del gioco, tendenza che Sarri prova a invertire al 61' (Dal 61' Cataldi 6,5 - Ormai la Lazio sembra davvero non poterne più fare a mano. Entra in campo dopo un'ora e prende in mano la squadra con le geometrie di un Professore).

Vecino 5,5 - Ha la palla dell'1-0 al 36', ma fallisce un succoso rigore in movimento aprendo troppo il piattone davanti a Di Gregorio. Si sente non poco, poi, anche l'assenza dei suoi inserimenti fra le linee (Dal 61' Basic 6 - Entra col piglio giusto, apportando dinamismo nelle due fasi e andando a disturbare il possesso palla brianzolo).

Cancellieri 5,5 - Alla sua prima da titolare l'ex Verona non trova il bandolo della matassa in un primo tempo che lo vede calciare in porta in una sola occasione e senza troppe pretese (Dal 46' Luka Romero 7 - Il talento di 17enne entra a inizio ripresa e cambia la Lazio con una personalità da veterano. Guida i biancocelesti verso una vittoria che vale il secondo posto, segnando la sua prima rete in prima squadra e continuando così a scrivere la storia. Ancora oggi l'ex Maiorca resta difatti il più giovane esordiente della Liga a soli 15 anni e 219 giorni).

Felipe Anderson 6 - Nel primo tempo è lui, insieme a Pedro, ad accendere la Lazio con le sue fiammate e la sua fantasia. Sempre più inserito nel nuovo ruolo da falso nove che gli ha ritagliato mister Sarri, anche se nella ripresa finisce per spegnersi.

Pedro 6,5 - Nel primo tempo è il migliore della Lazio per spirito e pericolosità. Pimpante e determinato anche nel secondo, ha pure il merito di propiziare il gol che decide l'incontro col primo tiro in porta respinto da Di Gregorio (Dall'86' Immobile s.v.).

Maurizio Sarri 6,5 - La sua Lazio non brilla, lasciando al Monza il possesso palla specialmente nel primo tempo. Nell'intervallo azzecca però il cambio Luka Romero, senza aver paura di lanciare in campo un 17enne e vedendolo poi decidere lui stesso l'incontro. Secondo posto in classifica meritato e altro messaggio ai piani alti del campionato, proprio in mezzo ai due big match con Roma e Juve.