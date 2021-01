Le pagelle della Sampdoria - Colley e Yoshida reggono l'urto, Keita e Candreva non pungono

Audero 6 - Nulla può sul tocco ravvicinato di Chiesa e sulla zampata finale di Ramsey. Nel mezzo però buone uscite sui traversoni che arrivano all’interno dell’area di rigore.

Bereszynski 5,5 - Non segue Chiesa in occasione della rete del vantaggio. Gioca a tutta fascia risultato comunque incisivo quando spinge sulla sua porzione di campo.

Yoshida 6 - Effettua due recuperi da urlo su Cristiano Ronaldo. Leader di un pacchetto arretrato che patisce troppo le incursioni bianconere.

Ekdal 5,5 - Ranieri sorprendere lo schiera al centro del reparto arretrato nel tentativo di dare copertura e ripartenza dalle retrovie. Perde però troppi palloni sanguinosi aprendo alle ripartenze bianconere, meglio quando torna nel suo ruolo naturale.

Colley 6 - Sceglie il tempo giusto per chiudere. Ha una sola sbavatura quando perde il duello in velocità con Morata in occasione della rete del vantaggio di Chiesa ma poi ha il merito di duellare con Ronaldo.

Augello 6 - Sollecitato molto da McKennie, deve pensare di più alla fase difensiva che comunque svolge con diligenza compiendo dei bei recuperi.

Candreva 5 - Passo indietro rispetto alle ultime gare, viene cercato spesso dai compagni di squadra ma questa volta i servizi verso il centro dell’area non sono precisi (Dall’80’ Jankto sv).

Adrien Silva 6 - La Juventus fa un ottimo lavoro di pressione su di lui ma riesce comunque a far giare il pallone con rapidità al compagno più vicino (Dal 62’ Damsgaard 6 - Spinge sulla corsia cercando di mettere diversi traversoni in area).

Thorsby 5,5 - Lotta e combatte come sempre senza mai risparmiarsi. Nella fase di possesso potrebbe essere più preciso.

Keita Balde 5 - Non ripete le ultime ottime prestazioni. Perde il pallone che dà il via al contropiede per il gol di Chiesa. Sempre arginato dalla retroguardia bianconera, non riesce a dare l’apporto necessario alla fase offensiva (Dal 67’ Ramirez 5 - Entra male in partita poche le note degne di nota per lui).

Quagliarella 6 - Si muove di più sul fronte offensivo rispetto a Keita senza però pungere. Nella ripresa impegna Szczesny (Dal 67’ Torregrossa 5,5 - Se la deve vedere con i colossi bianconeri, fa a sportellate ma alla fine non punge).

Ranieri 5,5 - Schiera la sua squadra con un 5-3-1 abbassando Ekdal sulla linea difensori e la scelta non paga. Meglio quando la squadra torna al 4-4-2 anche se i cambi non portano l’effetto desiderato.