Le pagelle della Sampdoria - Quagliarella apre le danze, seconda gioia stagionale per Colley

Letica 6,5 - Schierato dal primo minuto da mister Ranieri in questo finale di stagione. Ipnotizza Kosznovszky nel secondo tempo neutralizzando un’occasione importante.

Ferrari 6,5 - Torna in campo dal primo minuto come interno di destra in una retroguardia a tre. Disputa una partita attenta e si guadagna la punizione che propizia il raddoppio blucerchiato (Dall’80’ Regini sv).

Yoshida 6,5 - Gioca sempre d’anticipo contro gli attaccanti del Parma. Sempre puntuale negli interventi, disputa una partita di alto livello.

Colley 7 - Secondo gol in stagione per il difensore gambiano dopo quello contro il Benevento. Tenuto in gioco da Kosznovszky fa partire un diagonale potente che termina alle spalle di Sepe.

Leris 6 - C’è anche il suo zampino in occasione delle rete del vantaggio. Scende spesso sulla sua corsia di riferimento provando in diverse occasioni anche il cross verso il centro dell’area.

Candreva 7 - Molto in palla l’esterno ex Inter. Col contagiri il passaggio che libera Quagliarella all’interno dell’area di rigore per il gol del vantaggio (Dall’80’ Askildsen sv).

Ekdal 6,5 - Si abbassa molto per aiutare la retroguardia nel recuperare palloni in mezzo al campo. Buono anche il suo apporto nella fase di costruzione dell’azione (Dal 72’ Adrien Silva 6 - Disputa uno spezzone di gara ordinato).

Jankto 6 - Gioca come interno nel centrocampo, svolgendo il suo compito specie nella fase difensiva dove il Parma difficilmente riesce a sfondare.

Augello 6,5 - Scende spesso sulla fascia sinistra provando sempre di servire il compagno all’interno dell’area di rigore. Preciso anche nella fase di non possesso.

Quagliarella 7 - Fa 99 con la maglia della Sampdoria sfruttando al meglio un assist di Candreva. Premio per un giocatore che per i blucerchiati è un simbolo (Dall’80’ Torregrossa sv).

Gabbiadini 7 - Cerca il dialogo con Quagliarella provando spesso la conclusione verso la porta di Sepe e trova il gol nella ripresa con una conclusione con il destro (Dal 72’ Verre 6 - Si disimpegna tutto sommato bene per un giocatore che ha avuto poca continuità quest'anno).

Ranieri 7,5 - Ultima partita sulla panchina blucerchiata per il tecnico romano che saluta la piazza con l’obiettivo dei 52 punti raggiunto. Un anno e mezzo ad alto livello con una salvezza e un nono posto dopo un campionato tranquillo.