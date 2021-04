Le prime parole di Guarin dopo l'arresto in Colombia: "È una partita difficile, ma la vincerò"

Fredy Guarin è stato arrestato a Medellin per aver maltrattato i genitori. La notizia in questi giorni ha fatto il giro del mondo e lo stesso ex centrocampista dell'Inter ha voluto quindi pubblicare sui propri social un comunicato stampa con la propria versione dei fatti: "Oggi affronto una partita difficile nella mia vita, però sono sicuro che con l'aiuto di Dio e di tutti quelli che mi conoscono ne usciremo vincitori. Apprezzo dal profondo del mio cuore tutti i messaggi di sostegno ricevuti, mi riempiono di speranza per migliorare giorno dopo giorno. Continuerò a lavorare onestamente", le principali parole su Instagram dell'attuale centrocampista del Millonarios Fútbol Club.