Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di lunedì 14 giugno 2021

Dopo lo spavento, la speranza. Eriksen, dall'ospedale, rassicura tutti e sogna di tornare presto in campo. Prima però occorre capire cosa è successo, ed il centrocampista dell'Inter resterà ancora in ospedale per ulteriori accertamenti. Intanto la FIGC studia un piano per "addestrare" i giocatori ad un primo soccorso. Capitolo Euro 2020: l'Inghilterra batte di misura la Croazia, l'Austria vince con la Macedonia, mentre Olanda-Ucraina, 3-2 il punteggio finale, regalano la partita più bella fino ad ora. E poi ovviamente tanto mercato, con le squadre italiane e non solo a caccia di rinforzi. Di questo e tanto altro trattano le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 14 giugno 2021, che vi proponiamo di seguito: