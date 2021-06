Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di lunedì 21 giugno 2021

L'Italia sa solo vincere. La squadra di Mancini batte anche il Galles con una rete di Pessina, chiude il girone a punteggio pieno e senza subire gol e vola a Wembley, dove sabato affronterà una fra Austria e Ucraina. I giornali questa mattina sono tutti per gli azzurri, ma anche il mercato ha uno spazio importante: dal tentativo dell'Inter per Calhanoglu alla giorno decisivo in casa Fiorentina per mister Italiano. Di questo e tanto altro trattano le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 21 giugno 2021, che vi proponiamo di seguito: