Le seconde linee fanno sorridere la Fiorenitna: Pioli confermerà qualcuno con il Bologna?

Dopo un periodo difficile, la Fiorentina torna a sorridere. A Vienna la squadra di Stefano Pioli ha disputato la sua miglior gara stagionale, mostrando compattezza, qualità e spirito di squadra. Il tecnico aveva promesso novità e ha mantenuto la parola, rivoluzionando la formazione in ogni reparto (tranne la porta). E le risposte, finalmente, sono arrivate, sottolinea l'edizione locale de La Repubblica.

In difesa Mattia Viti ha offerto una prova solida e precisa, candidandosi come alternativa a Ranieri. In mezzo al campo Cher Ndour, autore del suo secondo gol consecutivo, ha garantito fisicità e presenza, confermandosi in crescita. Sulla fascia, il giovane Niccolò Fortini ha stupito all’esordio europeo da titolare con corse, dribbling e l’assist per Dzeko, dimostrando di avere personalità e qualità. Buone indicazioni anche da Pietro Comuzzo, attento e determinato, finalmente vicino alla forma migliore. Il successo contro il Rapid Vienna non cancella le difficoltà, ma restituisce fiducia a un gruppo che ne aveva bisogno.

In vista del match con il Bologna dovrebbero tornare i titolari, ma Pioli, sempre molto attento ai segnali del campo, potrebbe confermare qualcuno dei protagonisti di Vienna.