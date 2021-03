Le ultime su Real Madrid-Atalanta: Zizou pensa anche alla difesa a 3. Gasp verso le 2 punte

Prosegue l'avvicinamento al big match di questa sera fra Real Madrid e Atalanta. Uno dei problemi principali di Zinedine Zidane in ottica formazione, oltre al ko di Hazard, è legato all'assenza per squalifica di Casemiro. Il brasiliano è il vero e proprio equilibratore del gioco merengues, motivo per il quale Zizou sta valutando alcuni cambi rispetto al solito, almeno secondo i quotidiani spangoli. In linea teorica e salvo sorprese, il suo Real dovrebbe schierarsi ancora col 4-3-3 per lasciare certezze e punti di riferimento ai giocatori.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Valverde, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius

Ma come detto circolano anche altre ipotesi: una riguarda un 4-4-2 più compatto e meno spregiudicato, raccontato da Marca: in questo caso Modric si allargherebbe leggermente verso destra con Valverde-Kroos nel mezzo e Isco più decentrato verso sinistra. Con Benzema e Asensio (o Vinicius) a formare la coppia di attaccanti. Ma nella testa di Zidane c'è anche una originale idea legata alla difesa, come spiega As: in questo caso la linea difensiva sarebbe composta da Varane, Ramos e Nacho con Vazquez e Mendy nel ruolo di esterni di centrocampo. In mezzo a loro Kroos e uno fra Modric e Valverde col possibile inserimento di Isco nel terzetto offensivo con Benzema e uno fra Vinicius e Asensio.

In casa Atalanta invece pochi dubbi per Gian Piero Gasperini: il modulo scelto sarà il 3-4-1-2 con Maehle e Gosens esterni, De Roon-Pessina al centro e Pasalic a sostegno di Muriel-Zapata. Permane una piccola possibilità che Gasp se la giochi col doppio trequartista, quindi Pasalic-Malinovskyi, alle spalle di Muriel con Zapata inizialmente fuori. Ma al momento non sembra esser questa la strada.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Pasalic; Muriel, Zapata