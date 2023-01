Leao-Milan rottura totale? Il club precisa: "Niente di vero. Trattativa va avanti con clima sereno"

Il Milan, dopo le notizie pubblicate questa mattina da La Gazzetta dello Sport in merito ad una presunta rottura nella trattativa per il rinnovo di Rafa Leao, ha emesso una nota per fare il punto della situazione e smentire un raffreddamento dei rapporti: "In merito all’articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano La Gazzetta dello Sport dal titolo: “Leão Milan rottura totale”, AC Milan tiene a precisare che la trattativa con Rafael Leão non ha subito alcuna interruzione. La narrazione giornalistica di un presunto gelo tra le parti non solo è totalmente infondata ma anche lesiva nei confronti del Club e del suo giocatore. AC Milan prosegue, infatti, il dialogo con Leão e il suo entourage in un clima sereno e professionale".