Ufficiale Lecce, c'è la cessione in prestito di Vernon Addo: va dai ciprioti del Krasava ENY

Il Lecce ha ufficializzato attraverso i propri canali la cessione a titolo temporaneo di Vernon Addo al Krasava ENY. Il giovane terzino olandese proseguirà la sua crescita lontano dal Salento, in un’esperienza che punta a garantirgli maggiore minutaggio e continuità. Il classe 2005 è stato acquistato dalle giovanili del Volendam nel 2023 e da quel momento, con il club pugliese, ha militato per lo più in Primavera, dove ha messo a referto 66 presenze con 2 reti e altrettanti assist.