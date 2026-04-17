Lecce, Fofana out per il finale di campionato: lesione parziale del legamento del ginocchio

Sarà un Lecce privo di Sadik Fofana quello che si appresta a disputare le ultime sei giornate del campionato di Serie A in corso. Il calciatore togolese con cittadinanza tedesca, classe 2003, è infatti finito ko in allenamento. Oggi, ecco il report medico dello stesso Lecce: "Fofana si è sottoposto a risonanza magnetica presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce che ha evidenziato una lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro".

Il resto della squadra

I giallorossi hanno svolto oggi pomeriggio un allenamento al Centro Sportivo di Martignano. Assente Camarda, terapie per Berisha e Gaspar mentre è stato impegnato in un lavoro differenziato Sottil. Pierotti si è allenato regolarmente in gruppo. Per domani è in programma una seduta di allenamento mattutina a Martignano.

Dopo il posticipo casalingo contro la Fiorentina di lunedì, ricordiamo, il Lecce a partire da martedì 21 aprile si trasferirà a Bussolengo (Verona), presso il Montresor Hotel Tower, in vista della gara con il Verona, in programma sabato 25 aprile. I giallorossi sosterranno il primo allenamento nella giornata di mercoledì 22 presso lo Stadio Comunale di Villafranca (Verona). Sempre nella stessa località la squadra giallorossa si tratterrà per preparare la successiva trasferta con il Pisa.