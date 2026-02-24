Lecce, Fofana non ci sta: "Con l'Inter potevamo fare punti. Ora serve più cinismo"

Ospite dei microfoni di TeleRama, Sadik Fofana, centrocampista togolese classe 2003 del Lecce arrivato in Salento nel corso del calciomercato di gennaio dal Grazer AK, ha parlato delle sue prime impressioni sull'avventura in giallorosso:

“Tutti vogliono sempre giocare, ed io ho avuto la fortuna di subentrare durante una partita che stavamo vincendo 2 a 0 (Cagliari-Lecce, ndr). Una partita importantissima, talmente importante che in panchina si vedeva ogni calciatore carico. Anche io sapevo che dovevo dare il meglio di me per dare un'ottima impressione”.

Sulla sfida contro l'Inter, poi, spiega: “Dobbiamo essere onesti, mancano 12 partite, quindi anche contro una squadra come l'Inter si potevano prendere dei punti. Abbiamo comunque fatto una discreta partita, anche perché loro hanno segnato da due calci piazzati. Nel calcio la fortuna può andare e venire, e se abbiamo concesso solo gol su corner questo la dice lunga sulle nostre possibilità, ma dobbiamo creare di più”. Per il giocatore, la partita è stata preparata bene, ma la componente “fortuna” ha fatto la differenza. Su cosa migliorare, poi, è netto: “Bisogna segnare più gol e prenderne di meno”.