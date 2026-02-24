Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lecce, Fofana non ci sta: "Con l'Inter potevamo fare punti. Ora serve più cinismo"

Lecce, Fofana non ci sta: "Con l'Inter potevamo fare punti. Ora serve più cinismo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 20:15Serie A
Luca Bargellini

Ospite dei microfoni di TeleRama, Sadik Fofana, centrocampista togolese classe 2003 del Lecce arrivato in Salento nel corso del calciomercato di gennaio dal Grazer AK, ha parlato delle sue prime impressioni sull'avventura in giallorosso:

“Tutti vogliono sempre giocare, ed io ho avuto la fortuna di subentrare durante una partita che stavamo vincendo 2 a 0 (Cagliari-Lecce, ndr). Una partita importantissima, talmente importante che in panchina si vedeva ogni calciatore carico. Anche io sapevo che dovevo dare il meglio di me per dare un'ottima impressione”.

Sulla sfida contro l'Inter, poi, spiega: “Dobbiamo essere onesti, mancano 12 partite, quindi anche contro una squadra come l'Inter si potevano prendere dei punti. Abbiamo comunque fatto una discreta partita, anche perché loro hanno segnato da due calci piazzati. Nel calcio la fortuna può andare e venire, e se abbiamo concesso solo gol su corner questo la dice lunga sulle nostre possibilità, ma dobbiamo creare di più”. Per il giocatore, la partita è stata preparata bene, ma la componente “fortuna” ha fatto la differenza. Su cosa migliorare, poi, è netto: “Bisogna segnare più gol e prenderne di meno”.

Articoli correlati
Fofana: "Giusto pensarla come Di Francesco. Prima di venire a Lecce ho sentito Siebert"... Fofana: "Giusto pensarla come Di Francesco. Prima di venire a Lecce ho sentito Siebert"
Lecce, il nuovo acquisto Sadik Fofana è atterrato in Puglia: oggi le visite mediche... Lecce, il nuovo acquisto Sadik Fofana è atterrato in Puglia: oggi le visite mediche
Lecce, novità in mediana per Di Francesco: Fofana arriva a titolo definitivo dal... Lecce, novità in mediana per Di Francesco: Fofana arriva a titolo definitivo dal Grazer
Altre notizie Serie A
Atalanta, Palladino: "La vittoria col Napoli ci ha dato consapevolezza. Ci crediamo"... Atalanta, Palladino: "La vittoria col Napoli ci ha dato consapevolezza. Ci crediamo"
Buruk: "Voglio lasciare Torino come in passato". Ma da giocatore mai battuta la Juve... Buruk: "Voglio lasciare Torino come in passato". Ma da giocatore mai battuta la Juve
Newcastle-Qarabag 1-0 dopo 4' grazie a Tonali. Primo gol europeo stagionale dell'azzurro... Newcastle-Qarabag 1-0 dopo 4' grazie a Tonali. Primo gol europeo stagionale dell'azzurro
Querelle Samuele Inacio, Kovac non entra nel vespaio: "Non ho visto né sentito nulla"... Querelle Samuele Inacio, Kovac non entra nel vespaio: "Non ho visto né sentito nulla"
Ronaldinho: "Non guardo le partite, 90 minuti sono troppi. Mi fanno innervosire" Ronaldinho: "Non guardo le partite, 90 minuti sono troppi. Mi fanno innervosire"
Il rapper Luché: "Atalanta-Napoli mi ha fatto arrabbiare molto. È scandaloso" Il rapper Luché: "Atalanta-Napoli mi ha fatto arrabbiare molto. È scandaloso"
Marino: "De Laurentiis deve chiedere l’azzeramento del sistema arbitrale" Marino: "De Laurentiis deve chiedere l’azzeramento del sistema arbitrale"
Fiorentina, Franchi 'tiepido' per lo Jagiellonia. Attesi 1.250 tifosi polacchi Fiorentina, Franchi 'tiepido' per lo Jagiellonia. Attesi 1.250 tifosi polacchi
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Raffaele esonerato dalla Salernitana
4 D'Aversa: "Voglio rialzare il Toro. Modulo? Giocheremo a 3 dietro, ma conta l'atteggiamento"
5 Torino, il presidente Cairo: "Apprezzo D'Aversa. Vendita del club? Sono disponibile, ma..."
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, Marotta: "Simeone? Fake news, Chivu sta dimostrando di essere all'altezza"
Immagine top news n.1 Galatasaray, Osimhen apre: "Sarebbe un privilegio giocare nella Juventus"
Immagine top news n.2 Juve, Spalletti: "Yildiz vuole esserci. Di Gregorio? Bisogna accettare il fatto di essere disprezzati"
Immagine top news n.3 Milan-Parma, regolare lo 0-1. Tommasi: "Valenti è fermo, Troilo ruba il tempo a Bartesaghi"
Immagine top news n.4 Tommasi dà ragione al Napoli sul gol tolto a Gutierrez: "Poca roba il contatto tra Hojlund e Hien"
Immagine top news n.5 Juventus, Yildiz (col tutore) e Bremer in gruppo dopo un riscaldamento personalizzato
Immagine top news n.6 Infortunio Baturina, c'è l'esito degli esami: il Como perde il suo talento, ecco per quanto
Immagine top news n.7 Verona, parla Sogliano: "Classifica drammatica, ma leggere certe cose è sleale"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.2 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.3 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Serie A e la lotta salvezza vista dagli opinionisti di TMW Radio
Immagine news Altre Notizie n.2 Apolloni: "Cremonese in difficoltà. Parma, ecco in cosa è stato bravo Cuesta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Sabato: "Inter, devi sfiancare fisicamente il Bodo. Thuram deve giocare"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, Palladino: "La vittoria col Napoli ci ha dato consapevolezza. Ci crediamo"
Immagine news Serie A n.2 Buruk: "Voglio lasciare Torino come in passato". Ma da giocatore mai battuta la Juve
Immagine news Serie A n.3 Newcastle-Qarabag 1-0 dopo 4' grazie a Tonali. Primo gol in Champions League dell'azzurro
Immagine news Serie A n.4 Querelle Samuele Inacio, Kovac non entra nel vespaio: "Non ho visto né sentito nulla"
Immagine news Serie A n.5 Ronaldinho: "Non guardo le partite, 90 minuti sono troppi. Mi fanno innervosire"
Immagine news Serie A n.6 Il rapper Luché: "Atalanta-Napoli mi ha fatto arrabbiare molto. È scandaloso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Tredici reti al passivo nelle ultime cinque. Per Klinsmann il Mondiale rischia di allontanarsi
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Okoro senza paura: "Derby con l'Avellino? Queste partite si devono vincere"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, si presenta Diakité: "Qui ho trovato una famiglia. Avellino? Ci teniamo come la piazza"
Immagine news Serie B n.4 Disavventura per il nuovo portiere del Pescara Brondbo: è arrivato senza bagaglio
Immagine news Serie B n.5 Tegola Monterisi per il Frosinone: lesione all'adduttore. Ma Alvini sa come sostituirlo
Immagine news Serie B n.6 Spezia, l'emergenza in mezzo verso la risoluzione. Per Lapadula bisogna ancora aspettare
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il giardino dei nonni e la sfida al Trabzonspor. Zanchetta dell'Inter U23 si racconta
Immagine news Serie C n.2 Sabatini regista dell'arrivo di Cosmi a Salerno. Faggiano non saldo e spunta un erede
Immagine news Serie C n.3 Campobasso, Bifulco: “Stagione importante. La vittoria contro la Juve pesa nella testa”
Immagine news Serie C n.4 Troise: “Lumezzane, è scattata subito la scintilla. Ferro? Ha capacità superiori alla media"
Immagine news Serie C n.5 Malotti: "Cosmi in C dopo 25 anni? Fare l’allenatore è come andare in bicicletta"
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Serse Cosmi approda alla Salernitana
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Borussia Dortmund, alla Dea serve la partita perfetta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Bodo/Glimt
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV