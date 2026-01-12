TMW Lecce, il nuovo acquisto Sadik Fofana è atterrato in Puglia: oggi le visite mediche

Il Lecce continua a rinforzare la rosa di mister Di Francesco per inseguire il sogno salvezza. Come raccolto da TMW, il mediano e difensore centrale Sadik Fofana è appena atterrato all’aeroporto di Brindisi e si sta dirigendo proprio in questi minuti a Lecce, dove in giornata svolgerà le visite mediche. Già ufficializzato dal club giallorosso, il calciatore 22enne ha scelto l’8 come numero di maglia.

Il comunicato ufficiale del Lecce sull'acquisto a titolo definitivo di Fofana

"L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sadik Fofana dal Grazer AK".