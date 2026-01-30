Fofana: "Giusto pensarla come Di Francesco. Prima di venire a Lecce ho sentito Siebert"

Sadik Fofana è uno dei nuovi acquisti del Lecce che oggi è intervenuto in conferenza stampa per spiegare le sue caratteristiche e i suoi obiettivi: "Posso dire di essere un giocatore molto fisico, veloce, buono palla al piede. Credo di poter dare un buon contributo alla squadra".

Dove si vede meglio nel centrocampo del Lecce?

"Sono forte soprattutto difensivamente, ma ho anche caratteristiche offensive. Ovunque mi veda il mister accetterò di giocare".

È determinato a esordire in Serie A?

"A essere onesto posso dire che il campionato italiano è un grande torneo, senza screditare gli altri. Sono orgoglioso di essere qui, voglio migliorare e crescere, sono qui per questo".

Quali sono i traguardi che vuole raggiungere?

"Non ho fatto il ritiro estivo con il Lecce e questo fa sì che sia diverso al normale. Devo affrontare una fase di adattamento, però capisco l'importanza di questo club e quindi il mio obiettivo è la salvezza, penso prima di tutto a questo".

Qual è stato il suo impatto con Di Francesco?

"Quando sono arrivato qui ho avuto modo di parlarci, ma conoscevo già il mister e alcuni calciatori. Abbiamo qualità difensive e offensive, è giusto pensarla come l'allenatore e trovare l'equilibrio tra le due fasi".

Ha parlato con qualche giocatore prima di venire bene qua?

"Conosco molto bene Siebert, siamo cresciuti insieme. Mi ha detto che c'è una differenza di livello tra la Serie A e gli altri campionati, ma anche che, se mostrerò le mie qualità, potrò ritagliarmi uno spazio".