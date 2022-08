Lecce-Inter, i convocati di Baroni: c'è Cetin, ma resta in dubbio. Cinque gli assenti

Sono venticinque i calciatori convocati dal tecnico del Lecce Marco Baroni in vista dell'esordio in campionato contro l'Inter, in programma domani sera allo stadio Via del Mare. Cinque in totale gli assenti: si tratta di Tuia, Dermaku, Samek, Askildsen e Björkengren. Presente Cetin, che ha rimediato una distorsione alla caviglia, ma per il quale - ha fatto sapere Baroni - la decisione definitiva sarà presa solo domani. Ecco l'elenco nel dettaglio:

Portieri: Bleve, Falcone, Brancolini.

Difensori: Cetin, Baschirotto, Gendrey, Frabotta, Gallo, Ciucci, Lemmens.

Centrocampisti: Bistrovic, Berisha, Helgason, Gonzalez, Blin, Hjulmand.

Attaccanti: Colombo, Di Mariano, Di Francesco, Listkowski, Banda, Strefezza, Voelkerling, Ceesay, Rodriguez.