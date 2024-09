Ufficiale Lecce, Lemmens saluta nuovamente. Il belga in prestito al Lokeren: l'annuncio del club

vedi letture

Mats Lemmens saluta nuovamente il Lecce. Rientrato in Salento dopo il prestito al Lecco dell'anno scorso, il terzino belga è stato nuovamente ceduto dal club giallorosso, sempre a titolo temporaneo, al K.S.C. Lokeren, come da comunicato ufficiale.

Lemmens torna così in patria a distanza di quattro dal suo approdo in Italia. Nel 2020 il Lecce, all'epoca per integrarlo nelle squadre giovanili, lo prelevò infatti dal Genk. Nello scorso campionato di Serie B, concluso con la retrocessione dei lombardi, il belga ha giocato 18 partite, con una rete e un assist all'attivo.