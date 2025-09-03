Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Lecce, otto operazioni per il settore giovanile: due acquisti e sei cessioni. Il resoconto

Lecce, otto operazioni per il settore giovanile: due acquisti e sei cessioni. Il resocontoTUTTO mercato WEB
Oggi alle 19:38Serie A
di Dimitri Conti

Il Lecce ha fatto un resoconto del proprio calciomercato estivo sui suoi canali di comunicazione, rendendo noto l'insieme degli acquisti e delle cessioni, sia in ottica prima squadra che per quanto riguarda le squadre giovanili. E proprio su questo versante, nel report, si ritrovano otto trasferimenti in precedenza non comunicati, dei quali due sono acquisti e sei cessioni.

Eccoli di seguito nel dettaglio, tratto dal comunicato ufficiale del Lecce:

ACQUISTI LECCE
Luca Dalla Costa (terzino, 2007): temporaneo con diritto di opzione dal KAS Eupen
Maksim Minkov (attaccante centrale, 2008): tesserato, nell’ultima stagione al Ludogorets

CESSIONI LECCE
Samba Sakho Dramé (portiere, 2005): temporaneo alla Gelbison
Luka Zivanovic (difensore centrale, 2005): definitivo al Voitsberg
Bilal Brusdeilins (centrocampista centrale, 2006): definitivo alla Gelbison
Francesco Minerva (centrocampista, 2005): definitivo al Nardò
Raul Stanciu (esterno d'attacco, 2007): definitivo al Rapid Bucarest
Domagoj Regetas (esterno d'attacco, 2006): definitivo al Karlovac

Articoli correlati
Spauracchio Coppa d'Africa, anche per il Fantacalcio: i giocatori di Serie A 'a rischio'... Spauracchio Coppa d'Africa, anche per il Fantacalcio: i giocatori di Serie A 'a rischio'
Sassuolo, annunciati cinque rinforzi per le squadre giovanili. Uno arriva dalla Juventus... Sassuolo, annunciati cinque rinforzi per le squadre giovanili. Uno arriva dalla Juventus
Lecce, a riposo Camarda e Ramadani. Lavoro personalizzato per Kaba Lecce, a riposo Camarda e Ramadani. Lavoro personalizzato per Kaba
Altre notizie Serie A
L'appello di Salvini: "San Siro senza curve non è San Siro. Fuori i violenti, non... L'appello di Salvini: "San Siro senza curve non è San Siro. Fuori i violenti, non le bandiere"
Lazio, Dele-Bashiru vola alto: "L'obiettivo è giocare. E magari fare 10 gol e 5 assist"... Lazio, Dele-Bashiru vola alto: "L'obiettivo è giocare. E magari fare 10 gol e 5 assist"
Lecce, otto operazioni per il settore giovanile: due acquisti e sei cessioni. Il... UfficialeLecce, otto operazioni per il settore giovanile: due acquisti e sei cessioni. Il resoconto
Sogliano sui pochi italiani: "Chi può prendere il Verona? Serve una regola dall'alto"... Sogliano sui pochi italiani: "Chi può prendere il Verona? Serve una regola dall'alto"
Como, Morata: "La nazionale è la cosa migliore che mi sia capitata in carriera" Como, Morata: "La nazionale è la cosa migliore che mi sia capitata in carriera"
Da Rabiot a Akanji e Hojlund: gli acquisti dell'ultimo giorno subito andati in Nazionale... Focus TMWDa Rabiot a Akanji e Hojlund: gli acquisti dell'ultimo giorno subito andati in Nazionale
È morto Vito D'Amato, ex Inter, Verona, Lazio e Roma. Il cordoglio dei club È morto Vito D'Amato, ex Inter, Verona, Lazio e Roma. Il cordoglio dei club
Roma, tentato furto a casa di Wesley: ladri messi in fuga dal vigilante Roma, tentato furto a casa di Wesley: ladri messi in fuga dal vigilante
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin La mossa del Napoli, i due volti dell’Inter, la matassa del Milan, il gran finale Juve, la regina Como e altro ancora: il perdibile pagellone al mercato
Le più lette
1 La mossa del Napoli, i due volti dell’Inter, la matassa del Milan, il gran finale Juve, la regina Como e altro ancora: il perdibile pagellone al mercato
2 Juventus, per L'Equipe Comolli si è fatto molti nemici in estate: uno è Nasser Al-Khelaïfi
3 Lookman è incedibile per Arabia Saudita e Turchia. Non ci sarebbe il sostituto
4 Papà Gimenez: "Le dichiarazioni del ds Milan mentre era titolare ci hanno fatto capire"
5 Ceferin contro Italia e Spagna: “Le partite dei club europei non devono giocarsi altrove"
Ora in radio
Match ball 19:00Match ball live!
Rubrica di approfondimento sul Tennis. A cura di Paolo Ghisoni
Motor Valley 19:30Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
TMW News 20:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Sosta Nazionali, le squadre di Serie A perdono 189 giocatori: l'elenco dei convocati
Immagine top news n.1 Serie A, ecco anticipi e posticipi dalla giornata numero 4 alla 12: date, orari e tv
Immagine top news n.2 Donnarumma tra PSG, City e Nazionale: "Con la Norvegia mancata la forza di rialzarci"
Immagine top news n.3 Gli 11 acquisti più costosi della Serie A valgono quasi 300 milioni. Ma quasi nessuno è un titolare
Immagine top news n.4 Udinese, Nani: “Gueye e Miller diventeranno protagonisti. Thauvin voleva andare via”
Immagine top news n.5 Juventus, fase calda per il rinnovo di Yildiz: il padre in arrivo a Torino, tutti i dettagli
Immagine top news n.6 Cremaschi alle visite mediche col Parma: si concretizza così il nono acquisto gialloblù
Immagine top news n.7 Lookman è incedibile per Arabia Saudita e Turchia. Non ci sarebbe il sostituto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il calciomercato è finito, Isak è il recordman. E la Premier League fa un altro record Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa è emerso dalla prima conferenza stampa tenuta a Coverciano dal nuovo CT
Immagine news podcast n.2 L'incredibile estate in trincea del mercato in uscita della Lazio
Immagine news podcast n.3 C'è una Regina indiscussa del calciomercato italiano
Immagine news podcast n.4 Un pericoloso e costosissimo azzardo: i dubbi (e i pregi) di Nkunku al Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Tossani: "Serve Fiorentina più coerente. Gudmundsson che fine farà?"
Immagine news Serie A n.2 Anellucci: "Modric più funzionale di De Bruyne. Yildiz è cresciuto di testa"
Immagine news Serie A n.3 Il colpo di mercato della Serie A? Così rispondono gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'appello di Salvini: "San Siro senza curve non è San Siro. Fuori i violenti, non le bandiere"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Dele-Bashiru vola alto: "L'obiettivo è giocare. E magari fare 10 gol e 5 assist"
Immagine news Serie A n.3 Lecce, otto operazioni per il settore giovanile: due acquisti e sei cessioni. Il resoconto
Immagine news Serie A n.4 Sogliano sui pochi italiani: "Chi può prendere il Verona? Serve una regola dall'alto"
Immagine news Serie A n.5 Como, Morata: "La nazionale è la cosa migliore che mi sia capitata in carriera"
Immagine news Serie A n.6 Da Rabiot a Akanji e Hojlund: gli acquisti dell'ultimo giorno subito andati in Nazionale
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La cessione di Strelec al 'Boro' fa felice anche lo Spezia: in arrivo 750mila euro
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Lovisa: "Reinvestito per crescere ancora. Ma l'obiettivo resta la salvezza"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, scelto il nuovo responsabile delle Giovanili: è l'ex portiere Puggioni
Immagine news Serie B n.4 Silva: "Voglio fare una grande annata a Padova. Messi e Neymar i miei punti di riferimento"
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Fusco: "Offerte per i nostri big, ma non abbiamo mai avuto bisogno di cedere"
Immagine news Serie B n.6 L'Empoli annuncia due rinnovi: Ignacchiti e Degli Innocenti firmano fino al 2028
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Siracusa, c'è un ritorno fra i pali: Alioune Sylla ha firmato con i siciliani
Immagine news Serie C n.2 Non solo il Siracusa. Anche la Virtus Verona guarda allo svincolato Sbraga
Immagine news Serie C n.3 Ascoli, è addio con l'attaccante Gagliardi. Ha risolto il contratto con il club marchigiano
Immagine news Serie C n.4 Monopoli, colpo di spessore a centrocampo. Calcagni firma annuale con opzione
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, Patti: "Per Gori ci ha premiati la pazienza. Carpani? Situazione spiacevole"
Immagine news Serie C n.6 Casertana, innesto tra gli svincolati. Oukhadda nuovo volto dei falchetti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, Aprile risolve il contratto con le bianconere. Nel suo futuro c'è il Galatasaray
Immagine news Calcio femminile n.2 Castellammare si prepara alla festa: ospiterà la final four della Serie A Women's Cup
Immagine news Calcio femminile n.3 Dopo Lukasova un altro rinnovo. Anche Soggiu prolunga con la Roma Femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, ecco Omarsdottir. La norvegese sarà 'viola' fino al 2027
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan Women, Giuliani: "Mi piacerebbe arrivare alla Champions con questa squadra"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, rinnovo fino al giugno 2029 per Olivie Lukasova
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Ora le occasioni a parametro zero… Quanti svincolati di lusso