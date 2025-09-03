Ufficiale Lecce, otto operazioni per il settore giovanile: due acquisti e sei cessioni. Il resoconto

Il Lecce ha fatto un resoconto del proprio calciomercato estivo sui suoi canali di comunicazione, rendendo noto l'insieme degli acquisti e delle cessioni, sia in ottica prima squadra che per quanto riguarda le squadre giovanili. E proprio su questo versante, nel report, si ritrovano otto trasferimenti in precedenza non comunicati, dei quali due sono acquisti e sei cessioni.

Eccoli di seguito nel dettaglio, tratto dal comunicato ufficiale del Lecce:

ACQUISTI LECCE

Luca Dalla Costa (terzino, 2007): temporaneo con diritto di opzione dal KAS Eupen

Maksim Minkov (attaccante centrale, 2008): tesserato, nell’ultima stagione al Ludogorets

CESSIONI LECCE

Samba Sakho Dramé (portiere, 2005): temporaneo alla Gelbison

Luka Zivanovic (difensore centrale, 2005): definitivo al Voitsberg

Bilal Brusdeilins (centrocampista centrale, 2006): definitivo alla Gelbison

Francesco Minerva (centrocampista, 2005): definitivo al Nardò

Raul Stanciu (esterno d'attacco, 2007): definitivo al Rapid Bucarest

Domagoj Regetas (esterno d'attacco, 2006): definitivo al Karlovac