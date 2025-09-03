Dopo Lukasova un altro rinnovo. Anche Soggiu prolunga con la Roma Femminile
Giornata di rinnovi in casa Roma Femminile, perché il club, dopo quello del portiere Olivie Lukasova, ha fatto sapere che anche Valentina Soggiu ha prolungato il proprio accordo con la società, allungando di altri due anni: la nuova scadenza contrattuale, quindi, è fissata per il 30 giugno 2027.
Di seguito, la nota:
"L’AS Roma è lieta di annunciare che Valentina Soggiu ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2027.
Cresciuta nel settore giovanile della Juventus, vince con le bianconere per due volte il Torneo di Viareggio, nel 2019 e nel 2020. Arriva alla Roma nell’estate del 2023 e viene ceduta in prestito al ChievoVerona, con cui disputa da titolare il campionato di Serie B. Nel 2025, nella sessione invernale di mercato, passa al Como Women in Serie A, per poi rientrare definitivamente alla Roma al termine della stagione ed essere inserita nella rosa 2025-26.
Congratulazioni, Valentina!".
