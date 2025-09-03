Ufficiale Ascoli, è addio con l'attaccante Gagliardi. Ha risolto il contratto con il club marchigiano

"Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica la risoluzione consensuale del contratto con l’attaccante Mattia Gagliardi. Il Club bianconero ringrazia Mattia per la serietà, la dedizione e l’impegno mostrati nel suo percorso nell’Ascoli e gli augura i migliori successi professionali".

Con questo comunicato il club marchigiano ha annunciato l'addio del classe 2004 che il club aveva prelevato lo scorso anno dal Miami FC, club che milita in USLC (un campionato minore degli Stati Uniti in cui dal 2013 giocano anche alcune seconde squadre di MLS) dove era approdato dopo essere cresciuto proprio nel settore giovanile dell'Ascoli e vestito anche le maglie di Potenza e Sora. Il calciatore, che non rientrava più nei piani della società, nella passata stagione aveva segnato due reti in 13 presenze con la maglia bianconera.

In mattinata il direttore sportivo dell'Ascoli Matteo Patti aveva parlato così della situazione del calciatore: "Per quel che invece riguarda che sarebbe potuto partire, Carpani e Gagliardi sono due situazioni completamente diverse. Gagliardi è partito in ritiro con noi, si è comportato bene, ha anche giocato qualche partita perché lo meritava, poi, quando sono arrivati altri calciatori nel suo ruolo, al ragazzo è stato chiesto di trovare una sistemazione e lui ha accettato, ma non si è riusciti ed è rimasto".