Ufficiale Siracusa, c'è un ritorno fra i pali: Alioune Sylla ha firmato con i siciliani

"Alioune Sylla è un nuovo calciatore del Siracusa". Il club siciliano ha annunciato così il ritorno del portiere che era stato prelevato lo scorso gennaio dall'Imperia - dove aveva collezionato 19 presenze - per rinforzare la rosa che ha poi conquistato la promozione in Serie C.

"Portiere senegalese classe 2003, torna in azzurro dopo l'esperienza della seconda parte della scorsa stagione, quando ha fatto parte del gruppo che ha vinto il campionato di Serie D collezionando anche una presenza nella Poule Scudetto. - si legge ancora nel comunicato - Il calciatore è arrivato in città e si è subito messo a disposizione di mister Turati in vista dei prossimi impegni ufficiali".