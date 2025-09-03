Ufficiale
Sassuolo, annunciati cinque rinforzi per le squadre giovanili. Uno arriva dalla Juventus
TUTTO mercato WEB
Non solo i colpi per la prima squadra, come tante altre realtà di Serie A il Sassuolo ha utilizzato le ultime ore del calciomercato estivo per tesserare anche dei profili per le proprie giovanili. E in queste ore il club neroverde ha fornito un resoconto dei vari acquisti fatti per le loro selezioni Under:
"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato le seguenti operazioni di calciomercato:
Gabriel GURI (’06): acquisito dal Le Havre AC.
Daniele SIMONI (’08): acquisito dal Sasso Marconi a titolo temporaneo.
Alex FIORILLO (’06): acquisito dal Parma Calcio.
Dejan SPASESKI (’06): acquisito dal Lecce (svincolato).
Federico BENASSI (’06): acquisito dalla Juventus a titolo temporaneo con opzione di riscatto".
