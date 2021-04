Ledesma: "Se Immobile ritrova i gol può fare la differenza per la corsa Champions"

vedi letture

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Cristian Ledesma parla così della corsa Champions: "In questo finale di campionato faranno la differenza gli uomini gol, da Immobile, Muriel, Mertens e Insigne a Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic. Credo che Immobile possa essere in grado di incidere maggiormente se tornerà a segnare ai suoi ritmi. In Nazionale si è sbloccato, ora dovrà farlo in campionato. Da lui ma anche da Luis Alberto e Milinkovic-Savic la Lazio potrà avere quella spinta un più per arrivare al quarto posto".