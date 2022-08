Lettera di Dybala alla vigilia della Juve: "Darò di tutto per vincere. Torino casa mia per 7 anni"

Alla vigilia della gara con la sua Roma contro la Juventus, club nel quale ha giocato per 7 anni, Paulo Dybala ha scritto una lettera sul proprio profilo Instagram: "Lo sport dà il meglio di sé quando unisce, e spero che questo sarà vero più che mai domani. Sarà una partita piena di emozioni: tornare in una città dove ho tanti amici e giocare in uno stadio dove ho vissuto bei momenti e condiviso trofei con i tifosi bianconeri che mi hanno fatto sentire a casa per 7 anni! Questa volta però lo farò per la maglia della Roma, darò il meglio di me per far felice i tifosi giallorossi, straordinari e pieni di passione verso il calcio, che mi hanno accolto benissimo dal primo giorno. Ma il bello del calcio è anche tutto questo messo insieme e per questo voglio godermi questa partita. Sono convinto che sarà un grande spettacolo…e io darò il massimo per vincere. DAJE ROMA!".