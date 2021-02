Lite Conte-Agnelli, dopo Chiffi la Procura FIGC ascolterà anche gli interessati

La Procura FIGC ha aperto ieri un fascicolo sulle vicende di Juventus-Inter, prima fra tutte la lite con dito medio e insulti tra Conte e Agnelli, ma corredata anche da altri episodi ancora da accertare. Sugli eventi, come noto, non si è pronunciato il Giudice Sportivo nel comunicato diramato ieri, così toccherà agli inquirenti federali approfondire. Il primo a essere ascoltato sarà il quarto uomo Chiffi, poi, secondo La Gazzetta dello Sport, la Procura sarebbe già pronta ad ascoltare anche gli altri protagonisti. È ancora presto per immaginare le possibili sanzioni: come vi abbiamo raccontato, vanno da provvedimenti minimi a una potenziale squalifica per il tecnico e all’inibizione per i dirigenti interessati dall’accaduto.