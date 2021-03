live Atalanta, Gasperini: "Inter prima con merito, ma ci sono ancora 13 giornate"

vedi letture

Diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

13.15 - Tra pochi minuti Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, interverrà in conferenza stampa per analizzare il match di domani contro l'Inter.

13.37 - È iniziata la conferenza stampa di mister Gasperini.

A San Siro, con l'Inter, l'Atalanta non è mai riuscita a vincere. È la volta buona?

"Se c'è una legge dei grandi numeri prima o poi arriverà la volta buona. Ma domani il match ci può dire molto sulle nostre condizioni. Incontriamo una squadra meritatamente prima in classifica, hanno cambiato marcia nelle ultime settimane. È sicuramente la candidata per vincere il campionato, ma ci sono 13 giornate.

I sudamericani rimarranno a Bergamo.

"È una buona notizia, ma riguarda tutte le squadre. Anche le squadre inglesi e tedesche. Stanno via due settimane, ti arrivano il venerdì con la partita fissata al sabato. Così diventa complicato".

Domani giocherà Gollini o Sportiello?

"Giocherà o Gollini o Sportiello. Marco ha fatto due buone partite, anche se non è stato impegnato molto. Anche col Crotone, sta attraversando un buon momento, dunque merita delle chance di giocare".

Anche quest'anno in tanti riescono a far gol.

"Riuscire ad essere ai vertici per numero di gol realizzati è una soddisfazione, è un segnale di fiducia. Questa squadra mi sta dando soddisfazione: per fare bilanci ci vuole tempo, ma questa è una buona striscia anche per l'atteggiamento. In questo momento stanno bene un po' tutti, c'è un bel clima. Poi ci sono le partite, ma c'è una crescita da parte di tutti come Miranchuk. Cerchiamo sempre qualche accorgimento, anche se l'impostazione è quella. Le ultime partite con l'Inter sono state molto buone, abbiamo perso l'ultima del campionato scorso, ma ci sono stati due pareggi sempre in rimonta. L'Inter e la Juve hanno qualcosa in più, noi ci siamo avvicinati negli scontri diretti che abbiamo giocato contro di loro".