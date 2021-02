live Benevento, Inzaghi: "Abbiamo provato a vincere. Belle parole di Vigorito in spogliatoio"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

22.50 - Finisce 1-1 la sfida tra Bologna e Benevento di questo anticipo di campionato. Filippo Inzaghi, allenatore de campani, parlerà tra poco in conferenza per raccontare la sfida del Dall'Ara contro il Bologna. Su TUTTOmercatoWEB.com le dichiarazioni in diretta del tecnico.

23.25 - Inizia la conferenza di Inzaghi.

Secondo lei una partita che si poteva vincere?

"Un po' di rammarico c'è, anche i cambi fatti erano per vincerla. Ci abbiamo sperato e credo che lo avremmo anche meritato ma giocavamo con una grande squadra. Usciamo comunque rinfrancati dalla gara e le parole del presidente in spogliatoio ai ragazzi mi hanno fatto molto piacere".

Quali aspetti si possono migliorare?

"Sicuramente una situazione come quella in cui abbiamo subito il gol dopo pochi minuti dall'inizio della gara e a difesa schierata non deve ripetersi, ma in generale la squadra ha fatto bene, abbiamo costruito tanto e per una neo promossa su questo campo è molto buono".

MIhajoivc ha rimproverato i giocatori perché hanno osato poco, lo pensa anche lei dei suoi?

"Volevo una partita di convinzione e di voglia e penso che oggi siamo venuti qua e abbiamo fatto bene. Sono sicuro che se manterremo questo spirito potremo giocarcela con tutti, anche se il campionato è difficile".

23.28 - Termina la conferenza.