Inizierà tra pochi minuti la conferenza stampa del tecnico del Benevento Filippo Inzaghi, pronto a presentare la sfida contro la Sampdoria che mette in palio punti pesantissimi in ottica salvezza. Potrete seguire qui la diretta testuale, per ricaricare la pagina basterà premere il tasto f5.

Ore 18:02 - Inizia la conferenza stampa di Inzaghi

Come sta Iago Falque?

"Secondo me è in grado di giocare almeno per un tempo, sono molto contento della settimana che ha fatto e sarà un calciatore importantissimo in questo girone di ritorno. Devo solo decidere se farlo partire dall'inizio o schierarlo nell'ultima mezzora per sfruttare le sue ottime qualità. Già a Milano volevo gettarlo nella mischia, poi la partita si è messa in un certo modo e ho preferito risparmiare i diffidati".

Le statistiche dicono che Inzaghi ha fatto spesso male alla Sampdoria...

"Anzitutto dico che mi fa piacere ritrovare Ranieri, ho letto le dichiarazioni che ha rilasciato a livello nazionale e ha elogiato il Benevento e il mio operato. Lo ringrazio, detto da uno con la sua carriera è tanta roba. Per quanto riguarda la Samp, devo dire che è una squadra che mi è molto simpatica: bei colori, grande tifoseria, tradizione. Ma domenica saremo avversari, a noi servono i tre punti e non possiamo permetterci altri passi falsi. All'andata abbiamo già sovvertito il pronostico, ma la Samp ha una rosa molto attrezzata. Quando ti puoi permettere Keita in panchina significa che sei assolutamente competitivo per un campionato tranquillo".

Se dovesse propendere per il centrocampo dei record della B in che ruolo giocherebbe Ionita?

"Quando Insigne e Iago Falque stanno bene sono giocatori imprescindibili in determinate zone del campo, non devo inventarmi assolutamente nulla. So che ci sono calciatori che sono cresciuti molto e che hanno dimostrato che possono fare la differenza anche in questa categoria e non solo in B. Farei fatica a tener fuori Schiattarella e Viola se stessero bene, con il passare delle settimane hanno acquisito condizione e credo che daranno un grosso contributo".

E' d'accordo quando si dice che le prossime gare con Samp e Bologna saranno determinanti?

"Faccio sempre il solito ragionamento: salvarci sarà difficilissimo. Il Parma è dietro di noi e ha speso 70 milioni di euro, il Cagliari ha comprato calciatori importanti nel mercato di gennaio. Le due gare d'andata ci hanno fatto capire che possiamo starci anche noi in questa categoria, ci farebbe piacere trovare i nostri tifosi all'esterno dello stadio affinché ci diano la spinta decisiva. C'è bisogno di tutti per conquistare la permanenza in serie A, rispetto al primo anno credo che il Benevento abbia tutte le carte in regola per ben figurare anche contro certi avversari. Sono fiducioso, ma guai a caricare troppo le due partite di domani. Non guardiamo gli altri, ma è evidente che in basso si sono rinforzate tutte. Anche noi abbiamo inserito un paio di tasselli, sarebbe fondamentale recuperare tutti gli infortunati".

Ore 18:12 - Termina la conferenza stampa di Inzaghi